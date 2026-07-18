Fenomenul de 15 ani al atletismului românesc: Carolina Pungă, medalie de argint la Campionatele Europene U18

Sportiva română Carolina-Andreea Pungă a cucerit medalia de argint la 200 de metri, sâmbătă, la Campionatele Europene de Atletism U18, desfășurate la Rieti, Italia - o performanță uriașă pentru o atletă de doar 15 ani, care încheie competiția cu două finale europene și un nou record personal.

Cursa care a adus medalia

În finala probei de 200 m, Carolina Pungă a alergat în 23,58 secunde, record personal, suficient pentru poziția a doua și titlul de vicecampioană europeană U18. Performanța vine la doar o zi după ce sportiva, legitimată la CSM București și antrenată de Mirela Lascău, se clasase pe locul 5 în finala de 100 m, cu timpul de 11,61 secunde, într-o cursă câștigată de italianca Kelly Ann Maevane Doualla Edimo, cu argintul mergând la britanica Celine Obinna-Alo.

Un sezon de excepție, aproape de recordul senioarelor

Rezultatul de la Rieti confirmă un sezon ieșit din comun pentru tânăra sprinteră. La începutul lunii iulie, Carolina Pungă alergase proba de 100 m în 11,36 secunde - cea mai bună performanță europeană U18 a anului, înregistrată de World Athletics drept record național de categorie. Timpul o plasează la doar șase sutimi de secundă de recordul național absolut al senioarelor, deținut de Ionela Târlea - un reper care arată cât de aproape se află deja adolescenta de nivelul de elită al atletismului feminin românesc.

Chiar înaintea startului la Rieti, forul european de atletism, European Athletics, a scris despre ea: „Țineți minte acest nume! La doar 15 ani, Carolina-Andreea Pungă face deja valuri la Campionatele Europene Under-18" - un semnal rar, venit din partea organizatorilor competiției, pentru o sportivă atât de tânără.

România, prezentă cu un lot numeros la Rieti

Performanța Carolinei Pungă nu a fost singura reușită românească de la Rieti. Amalia Ioana Negulescu s-a calificat, la rândul ei, în finala probei de triplusalt, programată duminică, după o săritură de 12,53 m în calificări, iar delegația României la acest Campionat European U18 a cuprins 20 de sportivi - 11 la feminin și 9 la masculin -, concurând la probe variate, de la aruncarea ciocanului și a discului, la 400 m garduri.

Un nume de reținut pentru viitor

La doar 15 ani - va împlini 16 abia pe 1 noiembrie -, Carolina Pungă pleacă de la Rieti cu o medalie europeană, un record personal și un semnal clar că România are, în sprint, o sportivă cu potențial de a ajunge, în anii următori, printre numele de vârf ale atletismului feminin continental.