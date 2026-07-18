Șocul anafilactic ucide în câteva minute. Semnele care arată că trebuie să suni imediat la 112

Este o reacție alergică extremă care poate bloca respirația în doar câteva minute și care necesită intervenție imediată. Medicii atrag atenția că recunoașterea rapidă a simptomelor și administrarea adrenalinei pot face diferența dintre viață și moarte.

Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița avertizează că șocul anafilactic nu trebuie confundat cu o alergie obișnuită. Dacă în cazul unei alergii ușoare apar doar mâncărimi sau erupții pe piele, șocul anafilactic afectează întregul organism și poate evolua extrem de rapid.

Ce este șocul anafilactic

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică.

Poate apărea la câteva secunde sau câteva minute după contactul cu un alergen, cum ar fi:

înțepăturile de albine sau viespi;

arahidele, nucile sau alte alimente;

unele antibiotice și alte medicamente;

latexul;

alte substanțe la care organismul este alergic.

În timpul reacției, organismul eliberează cantități mari de substanțe inflamatorii, iar acestea provoacă umflarea căilor respiratorii, scăderea bruscă a tensiunii arteriale și dificultăți severe de respirație.

Cum recunoști șocul anafilactic

Primele simptome pot apărea foarte repede și se agravează de la un minut la altul.

Semnele de alarmă sunt:

Respirația devine dificilă

Persoana simte un nod în gât, vocea devine răgușită, iar respirația este zgomotoasă și șuierătoare. Gâtul începe să se umfle, iar aerul pătrunde tot mai greu în plămâni.

Fața și buzele se umflă

Un alt semn caracteristic este umflarea rapidă a:

buzelor; limbii; pleoapelor; feței.

În același timp pot apărea pete roșii pe piele (urticarie) și mâncărimi intense.

Tensiunea arterială se prăbușește

Persoana devine foarte palidă, transpiră abundent, are amețeli și poate leșina. Pulsul este foarte rapid, iar lipsa intervenției poate duce la stop cardio-respirator.

Adrenalina este tratamentul care salvează viața

Medicii subliniază că, într-un șoc anafilactic, adrenalina este primul și cel mai important tratament.

Antihistaminicele sau cortizonul pot fi utile ulterior, însă acționează prea lent pentru a opri reacția alergică severă.

Persoanele diagnosticate cu alergii grave sunt sfătuite să poarte permanent asupra lor un auto-injector cu adrenalină (de tip EpiPen), care poate fi administrat imediat, chiar și prin haine, în partea exterioară a coapsei.

Ce trebuie să faci dacă suspectezi un șoc anafilactic

Specialiștii recomandă câțiva pași esențiali:

Sună imediat la 112.

Spune operatorului că suspectezi un șoc anafilactic și că persoana are dificultăți de respirație. Aceste informații îi ajută pe dispeceri să trimită rapid echipajul potrivit.

Administrează adrenalina, dacă persoana are asupra ei un auto-injector și știi cum se utilizează.

Așază victima în poziția potrivită.

Dacă respiră greu, ajut-o să stea în șezut.

Dacă este foarte amețită sau și-a pierdut tensiunea, întinde-o pe spate și ridică-i picioarele.

Dacă și-a pierdut cunoștința, dar respiră, pune-o în poziția laterală de siguranță.

Greșeli care pot avea consecințe grave

Medicii avertizează că există câteva greșeli care trebuie evitate cu orice preț.

Nu încerca să îi dai pastile sau apă unei persoane care are gâtul umflat sau este semiconștientă. Există risc major de sufocare.

Nu ignora o înțepătură de insectă dacă observi că umflătura se extinde rapid, apar dificultăți de respirație sau persoana începe să se simtă foarte slăbită.

Nu aștepta să vezi dacă simptomele trec de la sine. În șocul anafilactic, fiecare minut contează.

Cine are cel mai mare risc

Riscul este mai mare la persoanele care:

au avut anterior un șoc anafilactic;

suferă de alergii severe la alimente, medicamente sau venin de insecte;

au astm bronșic necontrolat.

În cazul acestora, medicii recomandă purtarea permanentă a auto-injectorului cu adrenalină și informarea familiei, colegilor sau prietenilor despre modul în care acesta trebuie utilizat.

Un minut poate salva o viață

Șocul anafilactic este una dintre puținele urgențe medicale în care intervenția rapidă poate schimba complet evoluția pacientului.

Recunoașterea simptomelor, apelul imediat la 112 și administrarea adrenalinei pot salva viața unei persoane înainte de sosirea echipajului medical.