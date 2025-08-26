AnimaWings lansează zboruri regulate București-Munchen din noiembrie

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   15:30
Compania aeriană AnimaWings va opera din 5 noiembrie 2025 zboruri pe ruta București-Munchen, cu trei frecvențe săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri.

Zborurile vor avea o durată de 2 ore și 10 minute, cu tarife de la 26,99 euro per sens. Prețul include bagaj de cabină de 8 kg și o poșetă de 4 kg.

Cursele vor fi operate cu aeronave Airbus A220 de ultimă generație, care dispun de cabină business dedicată și trei clase de confort: Business Class, Premium Economy și Economy.

München devine a 21-a destinație regulată din rețeaua AnimaWings, după extinderea din acest an care a inclus Istanbul (de pe cinci aeroporturi românești), Praga, Sofia, precum și rutele interne București-Suceava și București-Timișoara.

 

(sursa: Mediafax)

