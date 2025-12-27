x close
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Impozitul pe sere, amânat pentru 2027, nu anulat

de Adrian Stoica    |    27 Dec 2025   •   10:50
Sursa foto: Anul trecut, producția de legume a scăzut cu până la 10%

Guvernul a decis revenirea asupra măsurii privind impozitarea serelor, solariilor, ciupercăriilor și silozurilor, aceste construcții urmând să fie scutite de impozit și în anul 2026, conform actualelor prevederi ale Codului Fiscal.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la finalul ședinței de Guvern de marți, dar asts nu înseamnă că s-a renunțat definitive la acest impozit. El urmează să fie introdus din 2027. Decizia de amânare a acestui nou impozit a venit mai degrabă pe fondul imposibilității administrațiilor fiscale și primăriilor de a identifica toate aceste construcții aflate în curțile oamenilor, decât ca urmare a nemulțumirii micilor legumicultori.

 

Producțiile tot scad

Anul trecut, producția de legume a scăzut cu până la 10%, ajungând la circa două milioane de tone, iar importurile au crescut puternic.

„România importă 60% din legumele pe care le consumă, deși are un potențial agricol considerabil. Acesta rămâne însă doar pe hârtie. În contextul unui sezon scurt pentru legume, de aproximativ trei luni, și a costurilor ridicate de producție, cantitatea de legume autohtone a scăzut cu 10% față de 2023, ajungând la numai două milioane de tone”, scria recent cotidianul Jurnalul.

Potrivit INS, în prima jumătate a acestui an vegetalele au ieșit anul acesta din topul celor mai exportate produse, iar deficitul balanței comerciale cu legume a ajuns la un deficit de 432,9 milioane de euro, de 4,6 ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

 

 

Subiecte în articol: impozit sere
