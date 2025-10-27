x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Argentina: Partidul președintelui Milei a câștigat alegerile intermediare

Argentina: Partidul președintelui Milei a câștigat alegerile intermediare

de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   11:15
Argentina: Partidul președintelui Milei a câștigat alegerile intermediare
Sursa foto: Hepta

Partidul președintelui Milei, Libertatea Înainte a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului, oferindu-i sprijinul politic necesar pentru continuarea reformelor economice radicale, relatează Reuters.

Partidul Libertatea Înainte a câștigat 41,5% din voturi în provincia Buenos Aires, depășind coaliția peronistă, care a obținut un scor electoral de 40.8%, însă care domina în mod normal regiunea.

La nivel național, formațiunea lui Milei și-a mărit prezența în Camera Deputaților de la 37 la 64 de locuri, obținând o treime din locuri, potrivit lui Gustavo Cordoba, directorul unui centru de sondaje din Argentina.

„Argentinieni au arătat că nu vor să se întoarcă la modelul eșecului”, a declarat Milei în fața susținătorilor săi.

Guvernarea lui Milei a reușit reducerea inflației de la 12.8% la 2.1% pe lună și să obțină un excedent bugetar.

De asemenea, acesta a fost sprijinit de Statele Unite printr-un pachet financiar de până la 40 de miliarde de dolari

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: argentina partidul lui Milei alegeri intermediare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri