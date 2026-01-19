Armata lui Putin, măcelărită în Ucraina! Rusia a pierdut peste 1.000 de soldați în numai o zi

Armata rusă a mai pierdut și două tancuri, trei blindate, 39 de sisteme de artilerie, un sistem de lansare a rachetelor, 765 de drone tactice operaționale, 170 de vehicule și cisterne de combustibil, dar și un vehicul special și tipuri de echipamente, potrivit Ukrainska Pravda.

Încă de la începutul invaziei și până în prezent, pierderile armatei ruse sunt următoarele:

-aproximativ 1,227,440 (+1,020) de soldați

-11,573 (+2) tancuri

-23,922 (+3) vehicule blindate de luptă

-36,333 (+39) sisteme de artilerie

-1,617 (+1) sisteme de rachete cu lansare multiplă

-1,278 sisteme de apărare aeriană

-434 aeronave cu aripi fixe

-347 elicoptere

-110,215 (+765) drone tactice

-4,163 rachete de croazieră

-28 nave

-2 submarine

-74,876 (+170) vehicule și cisterne de combustibil

-4,044 (+1) vehicule speciale și tipuri de echipamente.

Statul Major General al Armatei Ucrainei publică zilnic astfel de estimări care nu pot fi verificate independent.

(sursa: Mediafax)