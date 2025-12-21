Incident armat în Africa de Sud. Numeroase persoane au murit

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Dec 2025   •   09:00
Sursa foto: Hepta/Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Bekkersdal, în vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud.

Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News.

Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Bekkersdal, în vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud.

Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters.

Nu se știu alte detalii despre incident. Autoritățile nu au confirmat încă incidentul.

În Africa de Sud, incidentele violente sunt frecvente.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: atac armat africa de sud johannesburg
