Incident armat în Africa de Sud. Numeroase persoane au murit

Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Bekkersdal, în vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud.

Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters.

Nu se știu alte detalii despre incident. Autoritățile nu au confirmat încă incidentul.

În Africa de Sud, incidentele violente sunt frecvente.

(sursa: Mediafax)