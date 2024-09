Atac sângeros la un liceu din SUA. Cele patru victime, identificate; printre ele, o profesoară pe nume Christina Irimie

Presupusul autor al atacului, un elev de 14 ani care s-a predat autorităţilor, va fi acuzat oficial de patru asasinate. Colt Gray, care a fost investigat de Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Georgia în urmă cu un an pentru că ar fi ameninţat pe internet că va comite un atac armat, va fi judecat ca adult, potrivit directorului FBI din Georgia, Chris Hosey.



În atacul armat, comis cu o armă similară cu puşca semiautomată AR-15, nouă oameni au fost răniţi, opt elevi şi un profesor, toţi în proces de recuperare, potrivit autorităţilor.



Incidentul de la Liceul Apalachee din Winder, un oraş cu mai puţin de 20.000 de locuitori situat la aproximativ 80 de kilometri nord-est de Atlanta, este al 45-lea înregistrat în acest an la un centru educaţional din Statele Unite, potrivit numărătorii efectuate de postul de televiziune CNN din 2008 şi până în prezent.



Iar Gun Violence Archive, o platformă care documentează acte de violenţă cu arme de foc în Statele Unite, a indicat miercuri că până în acest an au avut loc 384 de împuşcături în masă în ţară, termen care include minimum patru persoane rănite sau ucise, fără a-l pune la socoteală pe agresor.



Jud Smith, şeriful din comitatul Barrow, de care aparţine Winder, a declarat că forţele de ordine au aflat că exista o situaţie de urgenţă la liceu, deoarece un profesor a apăsat butonul unui nou instrument tehnologic de identificare instalat recent.



Sistemul şcolar din comitatul Barrow are înregistraţi aproximativ 15.340 de elevi, dintre care 1.932 sunt înscrişi la Apalachee High School, potrivit CNN.



"Nu putem continua să acceptăm acest lucru ca pe ceva normal", a reacţionat preşedintele american Joe Biden, referindu-se la violenţa în şcoli, atunci când a aflat despre ceea ce s-a întâmplat în Winder.



Guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, a numit atacul armat de la Liceul Apalachee "cel mai rău coşmar" şi a promis că statul va folosi toate resursele pentru a sprijini comunitatea.



O sursă oficială a informat CNN că la prima oră a dimineţii de miercuri s-a primit un apel telefonic anonim la Liceul Apalachee care anunţa că vor avea loc împuşcături în cinci şcoli din zonă şi este în curs de desfăşurare o anchetă pentru a stabili cine a realizat apelul.



Presupusul autor al faptelor, care a fost deja interogat, va fi prezentat judecătorului pentru punerea oficială sub acuzare, potrivit presei locale.



Deocamdată, nu se ştie dacă atacatorul avea o relaţie directă cu oamenii pe care i-a împuşcat mortal, dintre care doi erau profesori de matematică.



Şcolile din comitatul Barrow vor fi închise până săptămâna viitoare.

A student at Apalachee High School in Winder, Georgia, characterized the shooter, identified as 14-year-old Colt Gray as someone who was "quiet" and frequently absent from classes. This student also mentioned that they were not surprised by the incident. pic.twitter.com/b2noNY93Ha