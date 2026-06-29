Atac armat în Germania: 5 morți într-un centru pentru tineri, doi suspecți reținuți

Masacru într-un oraș liniștit din Germania: 5 morți într-un centru pentru tineri

Un atac armat deosebit de grav a avut loc luni într-un centru de asistență pentru tineri din orașul Stade, situat în nordul Germaniei. Potrivit autorităților, cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în urma incidentului, care a provocat panică în comunitatea locală.

Poliția din Stade a confirmat că doi suspecți au fost reținuți, inclusiv presupusul autor al atacului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei. În prezent, zona a fost securizată, iar poliția a transmis că nu există un pericol imediat pentru populație, potrivit CNN.

Intervenție rapidă și apel la calm din partea autorităților

Forțele de ordine au intervenit rapid la fața locului, izolând perimetrul și evacuând persoanele aflate în apropiere. Autoritățile au cerut publicului să evite zona și să nu distribuie informații neconfirmate, avertizând că zvonurile pot îngreuna ancheta în curs.

Carsten Brokelmann, consilier local, a declarat că în imediata apropiere a locului unde s-a produs atacul funcționează o grădiniță și o școală primară. Oficialul a subliniat că toți copiii și angajații acestor instituții sunt în siguranță.

„Suntem ușurați că personalul și copiii din grădiniță și școala primară sunt în siguranță. Le mulțumim polițiștilor pentru intervenția promptă într-o situație extrem de haotică. În același timp, transmitem sincere condoleanțe familiilor victimelor”, a declarat acesta.

Atacuri armate rare în Germania, în ciuda accesului controlat la arme

Germania este cunoscută pentru legislația strictă privind deținerea armelor de foc. Pentru a obține un permis, cetățenii trebuie să demonstreze că sunt apți și de încredere, să urmeze cursuri de pregătire și să justifice necesitatea deținerii unei arme.

Conform datelor oficiale, aproximativ 929.000 de persoane din Germania dețin peste 3 milioane de arme, într-o țară cu o populație de circa 83 de milioane de locuitori. Cu toate acestea, incidentele de tip „mass shooting” sunt extrem de rare, ceea ce face ca tragedia de la Stade să fie cu atât mai șocantă.

Comunitate în stare de șoc după tragedie

Orașul Stade, aflat la aproximativ 45 de kilometri vest de Hamburg, este o localitate istorică liniștită, cu aproximativ 50.000 de locuitori. Evenimentul a zguduit profund comunitatea, iar autoritățile locale colaborează cu echipele de intervenție și specialiști pentru a gestiona consecințele psihologice și sociale ale atacului.