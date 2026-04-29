Teroare în Londra: doi oameni înjunghiați în cartierul Golders Green, pe fondul atacurilor repetate asupra comunității evreiești

Scene de groază în Londra: Atacator cu cuțit, oameni răniți lângă sinagogă

Două persoane au fost rănite miercuri în urma unui atac cu cuțitul în cartierul Golders Green din nordul Londrei, o zonă cunoscută pentru comunitatea sa evreiască numeroasă. Suspectul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost reținut rapid de poliție după ce ar fi încercat să atace și alte persoane aflate în zonă, potrivit Euronews.

Foto X/@Osint613

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și organizații comunitare, cei doi răniți au fost transportați la spital și se află în stare stabilă. Incidentul a avut loc în apropierea unei sinagogi, ceea ce a ridicat suspiciuni privind un posibil atac cu motivație antisemită.

Reacții oficiale și îngrijorări în creștere

Premierul britanic Keir Starmer a calificat situația drept „profund îngrijorătoare”, subliniind necesitatea unei reacții ferme împotriva violențelor de acest tip. „Trebuie să fim absolut clari în determinarea noastră de a combate aceste infracțiuni, mai ales că am văzut prea multe astfel de cazuri în ultima perioadă”, a declarat acesta în Parlament.

La rândul său, primarul Londrei, Sadiq Khan, a condamnat atacul, descriindu-l drept „îngrozitor” și a transmis mulțumiri echipelor de intervenție și voluntarilor care au acționat rapid.

Serie de atacuri asupra comunității evreiești

Incidentul nu este unul izolat. În ultimele săptămâni, nordul Londrei a fost scena mai multor atacuri care au vizat comunitatea evreiască. Printre acestea se numără incendierea mai multor ambulanțe aparținând unei organizații caritabile, dar și atacuri asupra unor sinagogi și sedii ale unor organizații evreiești.

Unul dintre cele mai recente incidente a vizat Finchley Reform Synagogue, după ce anterior fusese atacată și Kenton United Synagogue din Harrow. Autoritățile au reținut până acum peste 25 de persoane suspectate de implicare în aceste acțiuni.

Posibile legături cu tensiunile internaționale

Deși ancheta este în desfășurare, unele dintre atacuri au fost revendicate de un grup puțin cunoscut, despre care se crede că ar avea legături cu Iranul. Valul de violențe a început la scurt timp după escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, ceea ce a alimentat temerile privind influențele externe.

Poliția nu a confirmat încă motivația exactă a atacului de miercuri, însă investighează toate pistele, inclusiv cea a unei infracțiuni motivate de ură.