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Jurnalul Ştiri Externe Atac la Paris: 3 femei au fost înjunghiate. Declarațiile suspectului complică ancheta

Atac la Paris: 3 femei au fost înjunghiate. Declarațiile suspectului complică ancheta

de Redacția Jurnalul Publicat la 27 Iul 2026 17:15 Modificat la 27 Iul 2026 17:15
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Atac la Paris: 3 femei au fost înjunghiate. Declarațiile suspectului complică ancheta
Trei persoane au fost rănite în Paris într-un un atac cu cuțitul în apropiere de Porte de Clichy, în nordul orașului.

Un bărbat înarmat cu două cuțite a atacat trei femei, luni, dintre care una gravidă, în nord-vestul Parisului.

Trei persoane au fost rănite în Paris într-un un atac cu cuțitul, luni, în jurul orei locale 11:30, în apropiere de Porte de Clichy, în nordul orașului, potrivit Le Figaro.

Două dintre victime sunt în prezent în stare critică, în timp ce a treia are răni mai puțin grave, potrivit surselor polițienești pentru publicație.

„Acestea au fost îngrijite de serviciile de urgență și transportate la spital”, a declarat sediul poliției din Paris.

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Cine a făcut crima?

Potrivit sursei, un ofițer de poliție în afara serviciului a observat un bărbat înarmat cu două cuțite care ataca trecătorii pe stradă.

Ofițerul a chemat întăriri și l-a urmărit pe făptaș, arestându-l în cele din urmă cu ajutorul unei mașini de patrulare.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, suspectul pare a fi ținut la pământ de către persoane fizice. El pare oarecum dezorientat și spune: „Allah este cel care mi-a ordonat”.

Parchetul național antiterorist indică faptul că „respectă procedura desfășurată de parchetul din Paris”, mai arată sursa citată.

Profilul bărbatului corespunde cu cel al unei persoane cu probleme de sănătate mintală

Suspectul a furnizat o identitate autodeclarată, care nu a fost încă verificată. Potrivit unei surse apropiate anchetei, acesta corespunde profilului unei persoane cu probleme de sănătate mintală.

Cele trei femei în vârstă de 19, 24 și 36 de ani au fost lovite în zona lombară și abdomen. Niciuna nu se află în pericol de moarte, potrivit surselor Le Figaro.

Într-o declarație adresată presei, ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că rămâne „foarte precaut în ceea ce privește motivul acestui act violent”. Acesta a fost comis de un bărbat care „a făcut declarații incoerente”.

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