România, lider european la înecuri: Cele mai periculoase râuri și lacuri din țară

Pe măsură ce temperaturile bat recorduri an de an, tot mai mulți oameni aleg să se răcorească în râuri, lacuri sau bălți neamenajate - iar fenomenul nu e specific doar României. Presa internațională documentează, chiar în această vară, un tipar îngrijorător la scară europeană: căldura extremă împinge oamenii spre ape din ce în ce mai riscante, cu consecințe uneori fatale.

Ce arată cifrele din Europa

Potrivit unei analize CNN, decesele prin înec sunt în creștere clară pe continent. Doar în Londra, înecurile fatale în rândul copiilor au crescut cu 80% din 2023 încoace, potrivit datelor Royal Life Saving Society UK. În Franța, autoritățile de sănătate publică au înregistrat 1.418 incidente de înec anul trecut - o creștere de 14% față de anul anterior -, cu decesele în rândul adolescenților de 13-17 ani mai mult decât dublate. Un studiu britanic citat de CNN arată că riscul de înec crește cu 7% pentru fiecare grad Celsius în plus la temperatura maximă zilnică.

Euronews a relatat, la finalul lunii iunie 2026, că Franța a înregistrat 40 de decese prin înec într-o singură săptămână de caniculă, în timp ce oamenii căutau răcoare în râuri și alte ape, în ciuda avertismentelor autorităților - majoritatea victimelor fiind tineri. Explicația medicală a acestui risc specific caniculei ține de „șocul termic": diferența bruscă dintre aerul fierbinte și apa mult mai rece poate provoca un răspuns fiziologic periculos, care poate fi fatal chiar și pentru înotători experimentați.

România, pe primul loc în UE la decesele prin înec

Situația din România nu doar că se încadrează în acest tipar european, ci îl depășește cu mult. O statistică Eurostat arată că, în 2021, peste 1.000 de oameni au murit în România după ce s-au scăldat în Marea Neagră, râuri, lacuri sau piscine - cel mai mare număr de astfel de decese din întreaga Uniune Europeană. Pentru comparație, Franța, a doua clasată, a înregistrat 653 de decese - considerabil mai puține, deși are o populație aproape triplă.

Cele mai periculoase râuri și lacuri din România

Potrivit unei analize Adevărul, care citează avertismentele repetate ale Administrației Naționale „Apele Române", câteva ape interioare se remarcă drept deosebit de riscante pentru scăldat:

Dunărea - multe decese sunt cauzate de curenții imprevizibili; autoritățile atrag atenția că oamenii subestimează constant forța fluviului.

Râul Olt - periculos din cauza curenților puternici, a viiturilor care pot apărea brusc și a numeroaselor construcții subacvatice rămase de la vechile amenajări hidrotehnice.

Râul Mureș - curenți puternici, plus zone adâncite de fostele lucrări de extracție a balastului, capabile să creeze denivelări bruște și periculoase sub apă.

Râul Siret - ascunde vârtejuri și curenți puternici, capabili să tragă spre adâncuri chiar și înotători experimentați.

Prutul - potențial ridicat de viituri.

Argeș și Dâmbovița, în aval de București - afectate în plus de poluare.

Un caz aparte, semnalat frecvent de presa locală, e Lacul Secu (cunoscut popular drept „Șura Ortacilor"), aflat la doar 10 kilometri de Reșița - un lac de acumulare care, potrivit relatărilor locale, produce victime aproape în fiecare sezon estival, în ciuda avertismentelor repetate ale autorităților.

Apele Române au reamintit, oficial, că scăldatul în zonele neamenajate este strict interzis, iar indicatoarele „Scăldatul interzis" de pe digurile și lacurile de acumulare aflate în administrarea lor trebuie respectate întocmai.

Ce boli poți lua din apele naturale

Dincolo de riscul de înec, expunerea la ape neamenajate vine cu un risc medical serios, mai ales după ploi abundente. Potrivit specialiștilor citați de BBC, ploile puternice pot suprasolicita sistemele de canalizare, determinând deversarea apelor uzate direct în râuri - motiv pentru care autoritățile recomandă evitarea înotului timp de 72 de ore după astfel de fenomene.

Printre cele mai grave afecțiuni pe care le poți lua dintr-o apă contaminată se numără:

Leptospiroza - transmisă prin urina rozătoarelor și a animalelor de fermă, afectează grav organele interne și poate duce la deces în cazurile severe.

Infecții digestive - riscul crește semnificativ dacă înotătorii înghit apă, fenomen frecvent mai ales la copii.

Toxinele produse de cianobacterii („alge albastre-verzi") - pot irita pielea și ochii sau pot afecta ficatul și sistemul nervos, dacă apa e ingerată.

Hepatită și dermatite grave - potrivit analizelor anuale ale autorităților, apele stătute din lacurile de agrement pot fi pline de bacterii periculoase, chiar dacă apar limpezi la suprafață.

Un risc emergent, documentat tot mai des în ultimii ani în presa medicală, ține de bacteriile din genul Vibrio, care se dezvoltă în ape calde, cu salinitate redusă, pe măsură ce temperatura mărilor și oceanelor crește - fenomen deja monitorizat oficial și în zona Mării Negre, nu doar în vestul Europei.

Cum recunoști o apă cu adevărat periculoasă

Specialiștii recomandă câteva reguli simple, dar esențiale:

Evită apele tulburi, verzui, cu miros de canalizare sau substanțe chimice - un semn clar de contaminare.

Nu intra în apă dacă observi pești morți în zona respectivă - semnal de poluare severă sau lipsă de oxigen.

Acoperă orice rană deschisă înainte de a intra în apă, iar după baie, un duș rapid reduce riscul de infecție.

Respectă intervalul de 72 de ore de evitare a înotului după ploi abundente, chiar dacă apa pare, la prima vedere, curată.

Nu te baza exclusiv pe testele oficiale ale calității apei - specialiștii avertizează că acestea nu reflectă întotdeauna contaminările apărute brusc, imediat după furtuni.

Intră treptat în apă, mai ales pe caniculă, pentru a evita șocul termic - diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei reci poate fi periculoasă chiar și pentru cei antrenați.

Evită complet zonele fără indicatoare de scăldat amenajată - marcajul „Scăldatul interzis" nu e o simplă recomandare, ci reflectă riscuri reale, verificate de autorități.

Tentația de a sări într-un râu sau lac în plină caniculă e ușor de înțeles - dar prețul acestei decizii poate fi mult mai mare decât disconfortul unei zile fierbinți. Cu România deja pe primul loc în Uniunea Europeană la decesele prin înec, iar riscul de contaminare bacteriană crescând direct proporțional cu temperatura apei, alegerea unei plaje sau a unui ștrand amenajat rămâne, de departe, cea mai sigură variantă de răcorire pe timpul verii.