Atac ucrainean la Rostov. Locuințe avariate, trei răniți și sute de oameni evacuați

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile de apărare aeriană au distrus 13 drone ucrainene deasupra regiunii Rostov în cursul nopții. Nu a precizat câte drone au fost detectate.

„Un obuz (de dronă) neexplodat a fost descoperit într-unul dintre apartamente”, a spus pe Telegram guvernatorul interimar al regiunii Rostov, Yuri Slyusar. „Ca măsură de precauție, 320 de locatari ai clădirii sunt evacuați”.

Atacul a avariat mai multe blocuri de apartamente din orașul Rostov, a adăugat acesta. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite ușor.

Primarul orașului, Alexandr Skryabin, a declarat că locuitorii au fost mutați într-o școală, în timp ce geniştii lucrau pentru neutralizarea obuzului.

Ambele părți neagă că vizează civili în atacurile lor din războiul declanșat de Rusia prin invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

