Australia: Închisoare pe viață pentru femeia acuzată că a otrăvit cu ciuperci mai multe persoane

Judecătorul Christopher Beale a declarat Curții Supreme din statul Victoria că infracțiunile comise de Patterson au implicat o enormă trădare a încrederii.

Patterson a fost condamnată în iulie pentru uciderea lui Don și Gail Patterson și a surorii lui Gail, Heather Wilkinson, cu un prânz compus din pateuri cu carne de vită, în care a pus ciuperci otrăvitoare.

Patterson a fost condamnată și pentru tentativa de omor asupra soțului lui Heather, Ian Wilkinson, care a petrecut câteva săptămâni în spital.

Fostul soț al lui Patterson, Simon Patterson, a fost invitat, dar nu a participat la prânzul din iulie 2023 servit rudelor acestuia.

„Victimele tale erau toate rudele tale prin alianță. Mai mult decât atât, toate au fost bune cu tine și cu copiii tăi de-a lungul multor ani, așa cum ai recunoscut în mărturia ta”, a spus Beale.

„Nu numai că ai curmat trei vieți și ai cauzat daune permanente sănătății lui Ian Wilkinson, devastând astfel familiile Patterson și Wilkinson, dar ai provocat suferințe de nedescris propriilor copii, pe care i-ai privat de bunicii lor iubiți”, a adăugat el.

Atât procurorii, cât și avocații apărării au convenit că pedeapsa cu închisoarea pe viață era adecvată pentru femeia în vârstă de 50 de ani, acuzată de trei crime și o tentativă de omor.

Citește pe Antena3.ro Copiii care trăiau în sălbăticie de aproape 4 ani au fost găsiți. Cum a fost rezolvat cazul care a ținut o țară întreagă în tensiune

Avocații apărării au solicitat însă ca Patterson să poată beneficia de eliberare condiționată după ce va ispăși 30 de ani de închisoare. Procurorii au susținut că ea nu ar trebui să beneficieze niciodată de eliberare condiționată, deoarece nu merita clemența instanței.

Patterson se află în arest preventiv de când a fost pusă sub acuzare, pe 2 noiembrie 2023. Are la dispoziție 28 de zile de la pronunțarea sentinței pentru a face apel împotriva condamnării și a severității pedepsei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)