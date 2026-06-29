Crimă șocantă în Thailanda: o fată de 17 ani, găsită moartă într-o valiză. Un australian a fost arestat pe aeroport

„Îmi pare rău, a fost în afara controlului meu!” Mesajul halucinant al australianului acuzat că a ucis o fată de 17 ani

Un cetățean australian a fost arestat pe aeroportul din Bangkok și acuzat de uciderea unei adolescente de 17 ani din Thailanda, al cărei cadavru a fost descoperit ascuns într-o valiză, într-o zonă cu vegetație din apropierea unei căi ferate din Pattaya. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarația făcută de suspect în fața polițiștilor au stârnit indignare, în timp ce familia victimei cere pedeapsa maximă, potrivit CNN.

Australian, acuzat de crimă după descoperirea șocantă din Pattaya

Un bărbat australian a fost arestat în Thailanda după ce autoritățile au descoperit trupul neînsuflețit al unei adolescente de 17 ani ascuns într-o valiză. Cazul, care a șocat opinia publică, este investigat ca omor, iar suspectul a fost reținut chiar înainte de a părăsi țara.

Potrivit poliției thailandeze, australianul, identificat drept Simon Peter Carman, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost arestat în dimineața zilei de sâmbătă pe aeroportul internațional Suvarnabhumi din Bangkok, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor către Australia.

Anchetatorii l-au pus sub acuzare pentru omor, ascunderea unui cadavru, mutarea sau distrugerea unui cadavru și luarea unei minore în scopuri sexuale.

Imaginile CCTV au dus la identificarea suspectului

Poliția a precizat că analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a fost decisivă pentru identificarea suspectului.

În înregistrări apare Simon Peter Carman intrând într-un apartament dintr-un complex rezidențial împreună cu adolescenta. Câteva ore mai târziu, camerele îl surprind ieșind singur din clădire, transportând o valiză.

Ulterior, potrivit poliției, bărbatul a încărcat valiza pe o motocicletă și s-a deplasat către o zonă cu vegetație aflată în apropierea unei linii de cale ferată, locul unde trupul fetei avea să fie descoperit.

După analizarea probelor, autoritățile au emis un mandat de arestare, iar suspectul a fost prins pe aeroport înainte de a reuși să părăsească Thailanda.

Mesajul suspectului către familia victimei

Înainte de a fi transferat la Tribunalul Provincial Pattaya, Simon Peter Carman a transmis un mesaj familiei adolescentei în sala de audieri a secției de poliție.

„Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat fiicei dumneavoastră. A fost în afara controlului meu”, a declarat acesta.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare privind circumstanțele în care adolescenta și-a pierdut viața și nici nu au precizat dacă suspectul a făcut alte declarații în fața anchetatorilor.

Tatăl fetei: „Sunt profund îndurerat”

Tatăl victimei, Thongchai Donhomla, în vârstă de 46 de ani, a declarat că încearcă cu greu să accepte pierderea fiicei sale.

„Sunt profund îndurerat. Fiica mea nu avea mamă, iar când își dorea ceva găsea singură o cale să obțină acel lucru. De asemenea, mă ajuta mereu și pe mine”, a spus bărbatul.

Declarația sa evidențiază drama prin care trece familia, după moartea violentă a adolescentei.

Mama vitregă cere pedeapsa capitală

Mama vitregă a fetei, Oradee Bussarakum, a cerut ca suspectul să primească cea mai severă pedeapsă prevăzută de lege.

„Le-am spus polițiștilor că vreau să fie executat. Ca mamă vitregă, nu știu ce altceva aș putea spune. Vreau doar să suporte toate consecințele faptelor sale”, a declarat femeia.

Până în prezent, poliția thailandeză nu a anunțat data la care Simon Peter Carman va fi prezentat pentru prima dată în fața instanței.