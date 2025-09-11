Autorul atacului armat de la un liceu din Colorado a murit din cauze „autoprovocate”

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, citată de Reuters, Jacki Kelley, suspectul se afla printre cei trei elevi internați cu plăgi împușcate după incidentul de la Evergreen High School.

Atacatorul a folosit o armă de foc atât în interiorul, cât și în exteriorul școlii.

Dr. Brian Blackwood, șeful secției de traumă de la spitalul Common Spirit St. Anthony, a precizat că unul dintre răniți se află în stare critică, iar celălalt a suferit răni care nu îi pun viața în pericol.

(sursa: Mediafax)