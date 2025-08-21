Autoritățile americane acuzate că folosesc inteligența artificială pentru a supraveghea protestatari

Grupul pentru drepturile omului a declarat că o analiză a înregistrărilor publice arată că software-ul permite supravegherea în masă pentru a evalua și identifica cetățenii străini, potrivit France 24.

Amnesty International a acuzat autoritățile americane că folosesc instrumente de inteligență artificială de la Palantir și Babel Street pentru a monitoriza imigranții și a viza necetățenii străini la demonstrațiile de susținere a palestinienilor.

O analiză a documentelor, inclusiv a înregistrărilor publice ale Departamentului de Securitate Internă, a arătat că software-ul furnizat de firmele de inteligență artificială permite supravegherea și evaluarea în masă a persoanelor, adesea pentru a viza persoane care nu sunt din Statele Unite, potrivit Amnesty International.

„Guvernul SUA implementează tehnologii invazive bazate pe inteligență artificială în contextul unei agende de deportare în masă și al reprimării expresiilor pro-palestine, ceea ce duce la o serie de încălcări ale drepturilor omului ”, a declarat Erika Guevara-Rosas, din cadrul grupului pentru drepturile omului.

Un studiu realizat de Amnesty International a stabilit că Statele Unite folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a urmări migranții, refugiații și solicitanții de azil, ca parte a inițiativei „Catch and Revoke” (Prinde și Revocă).

Inițiativa Departamentului de Stat implică monitorizarea rețelelor sociale, urmărirea statutului vizelor și evaluări automate ale amenințărilor la adresa deținătorilor de vize, cum ar fi studenții străini, potrivit Amnesty International.

„Acest lucru a dus la un model de detenții ilegale și deportări în masă, creând un climat de frică și exacerbând «efectul de descurajare» pentru comunitățile de migranți și pentru studenții internaționali din școli și campusuri.”

