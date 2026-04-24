Avertismentul statului evreu: Israelul așteaptă acordul SUA pentru a „aduce Iranul în epoca de piatră”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că armata este pregătită să reia ofensiva împotriva Iranului și așteaptă „unda verde” din partea Statelor Unite pentru o operațiune de amploare. Oficialul a spus explicit că obiectivul este „aducerea Iranului în epoca de piatră”, prin distrugerea infrastructurii esențiale – inclusiv rețele energetice și electrice – și prin afectarea gravă a economiei naționale, mai arată Euronews.

Potrivit acestuia, țintele au fost deja stabilite, iar armata israeliană este pregătită atât pentru apărare, cât și pentru atac.

Conflictul, izbucnit la finalul lunii februarie, s-a extins dincolo de granițele Iranului și a afectat întregul Orient Mijlociu. Mii de persoane au murit, majoritatea în Iran și Liban. Tensiunile au impact vizibil asupra economiei globale, inclusiv asupra rutelor comerciale strategice precum Strâmtoarea Ormuz. Moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în urma unor atacuri aeriene americano-israeliene, a amplificat instabilitatea. Succesiunea sa rămâne neclară, în condițiile în care noul lider nu a apărut public.

Președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea pe termen nedefinit a armistițiului dintre SUA și Iran, intrat în vigoare pe 8 aprilie, pentru a permite negocieri. Cu toate acestea, nu există un calendar clar pentru reluarea discuțiilor, iar incertitudinea menține tensiunea ridicată în regiune. Declarațiile Israelului despre posibilitatea de a „aduce Iranul în epoca de piatră” contrastează puternic cu eforturile diplomatice în curs. În paralel, Israelul și Libanul au reluat discuțiile directe la Washington, pentru prima dată după decenii. Negocierile vizează extinderea armistițiului dintre Israel și gruparea Hezbollah. Autoritățile libaneze cer încetarea demolărilor din zonele ocupate, în timp ce Israelul insistă asupra dezarmării Hezbollah, considerată principalul obstacol în calea normalizării relațiilor.

