Samsarii din piețe, în vizorul autorităților: noi reguli pentru marfa vândută ca producție proprie

O inițiativă legislativă modifică regulile de comercializare a produselor agricole provenite din gospodăria proprie și introduce controale suplimentare pentru verificarea concordanței dintre cantitățile declarate de producători și cele vândute efectiv în piețele agroalimentare.

Potrivit inițiatorilor, aplicarea actualei legi a scos la iveală „o lacună normativă”, întrucât nu există prevederi clare privind verificarea concordanței dintre datele care au stat la baza emiterii documentelor și cantitățile efectiv vândute în piețe.

„Situația poate genera dificultăți în exercitarea atribuțiilor de control, precum și premisele unor practici neconforme, susceptibile să afecteze atât producătorii agricoli autentici, cât și funcționarea corectă a pieței și încrederea consumatorilor”, explică parlamentarii.

În prezent, producătorii care vând în piețe trebuie să dețină documente care atestă proveniența mărfii din gospodăria proprie, însă legea nu stabilește în mod expres cum este verificată concordanța dintre datele înscrise în aceste documente și cantitățile comercializate efectiv de aceștia. În practică, marfă cumpărată din piețe angro sau din alte surse poate ajunge să fie vândută pe tarabe ca producție proprie, deși nu provine din gospodăria comerciantului.

Noile prevederi stabilesc că autoritățile locale vor putea verifica anual sau ori de câte ori primesc sesizări dacă există concordanță între datele declarate de deținătorii certificatelor de producător și cantitățile de produse agricole comercializate.

Controalele se vor face pe baza documentelor prezentate de comercianți, iar atunci când există suspiciuni, autoritățile vor putea face verificări și la fața locului. Inițiatorii spun că măsura urmărește „reglementarea expresă a verificării concordanței dintre datele declarate și cantitățile efectiv comercializate”.

În același timp, administratorii piețelor vor avea obligația să anunțe autoritățile competente atunci când observă neconcordanțe între documentele prezentate de comercianți și produsele oferite spre vânzare.

Potrivit noilor reguli, dacă un producător ajunge să comercializeze cantități mai mari decât cele înscrise în documentele pe baza cărora își desfășoară activitatea, acesta va trebui să solicite actualizarea lor înainte de valorificarea cantităților suplimentare.

Măsura este necesară pentru „asigurarea trasabilității reale a produselor agricole”, prevenirea utilizării necorespunzătoare a documentelor și protejarea concurenței loiale în piețele agroalimentare, susțin inițiatorii.

Potrivit proiectului de lege, comercianții care vând cantități ce depășesc datele înscrise în documentele oficiale fără actualizarea prealabilă a acestora riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. În plus, autoritățile vor putea dispune interzicerea ocupării spațiului de vânzare în care a fost constatată abaterea pentru o perioadă de șase luni.

Și administratorii piețelor pot fi sancționați. Neraportarea neregulilor constatate va fi amendată cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Noile reguli ar trebui să aibă rolul de a „sprijini producătorii agricoli autentici și de a descuraja practicile comerciale incorecte”, precum și creșterea încrederii consumatorilor în produsele comercializate în piețele agroalimentare.

Proiectul a primit însă aviz nefavorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Instituția susține că administratorii piețelor nu au instrumentele necesare pentru a stabili diferența dintre cantitățile declarate și cele vândute, apreciind că astfel de verificări pot fi realizate doar de organele de control fiscal. Avizul CES este însă consultativ și nu blochează procedura legislativă.

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(sursa: Mediafax)