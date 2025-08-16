Un avion a lovit la aterizare mai multe aeronave aflate pe pistă

Accidentul s-a produs pe aeroportul orașului Kalispell din Montana. Un avion mic, în care se aflau patru persoane, a provocat un incendiu de proporții la aterizare.

O anchetă preliminară a arătat că pilotul a pierdut controlul, prăbușindu-se pe pistă, potrivit AP. Ulterior, avionul a lovit mai multe aeronave parcate. Avioanele lovite au luat foc, iar incendiul s-a extins la iarba din împrejurimi.

Pasagerii au reușit să iasă singuri pe pistă după ce avionul s-a oprit. Doi au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale la aeroport, au transmis autoritățile locale.

Avionul fabricat în 2011 venea din Pullman, Washington, potrivit Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor.

(sursa: Mediafax)