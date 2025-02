Un avion Delta s-a prăbușit pe aeroportul din Toronto

Potrivit oficialilor Aeroportului Pearson din Toronto, instituția a fost la curent cu un incident în care a fost implicat un avion Delta Airlines potrivit Reuters.

Acesta sosea de la Minneapolis și că echipele de urgență au răspuns.

Toți pasagerii și echipajul au fost găsiți, a precizat aeroportul într-o declarație pe X.

Reprezentanții Delta nu au făcut încă niciun fel de comentarii.



„Există un accident de avion. Cu toate acestea, nu cunoaștem circumstanțele în care a avut loc în acest moment”, a declarat agentul Sarah Patten de la Poliția Regională Peel din Ontario.

„Înțeleg că majoritatea pasagerilor sunt teferi și nevătămați, dar încercăm să ne asigurăm, așa că suntem încă la fața locului și investigăm”, a declarat Patten.

Horrifying.

Plane from Minneapolis to Toronto upside down on the runway.

The word from the airport is, “All passengers and crew are accounted for.”

Praying that means they are okay.



pic.twitter.com/nqhTpz4ZyG