SUA, sub presiunea deportărilor. Avocați militari americani vor deveni temporar judecători de imigrație

„Acești avocați ai DOD vor sprijini reducerea blocajului de cazuri prin prezidarea audierilor de imigrație”, a explicat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Un oficial american, a declarat, sub protecția anonimatului, că este posibil să fie nevoie de câteva sute de avocați pentru această inițiativă. Cei interesați să devină judecători de imigrație temporari trebuie să se înscrie voluntar până joi.

Potrivit unui document văzut de Associated Press, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a aprobat ca peste 600 de avocați militari să devină temporar judecători de imigrație.

Un alt oficial a subliniat că avocații militari nu sunt instruiți să judece cazuri de imigrație, chiar și pentru cei cu pregătire suplimentară adaptarea la procedurile civile va fi dificilă.

Luna trecută, Departamentul de Justiție a anunțat că aproximativ 20 de angajați ai Apărării vor fi detașați ca procurori speciali în Washington D.C. pentru a gestiona cazuri minore.