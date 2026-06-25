Vacanțe sub amenințare: bacteria „mâncătoare de carne” ar putea ajunge pe tot mai multe plaje europene

Bacteria care „mănâncă carnea” se apropie de plajele Europei. Avertismentul experților: mările tot mai calde favorizează răspândirea infecțiilor

Creșterea temperaturii mărilor europene aduce cu sine un nou motiv de îngrijorare pentru turiști și autorități. Specialiștii avertizează că bacteria Vibrio, asociată în cazuri rare cu infecții severe cunoscute popular drept „boala bacteriei mâncătoare de carne”, își extinde aria de răspândire pe fondul schimbărilor climatice și al încălzirii accelerate a apelor de coastă.

Mările mai calde creează condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriei Vibrio

Odată cu debutul sezonului estival, milioane de europeni se pregătesc să își petreacă vacanțele pe litoral. Însă specialiștii atrag atenția că temperaturile record ale apei favorizează dezvoltarea unor microorganisme care până de curând erau întâlnite doar în anumite regiuni, potrivit Euronews.

În centrul atenției se află bacteria Vibrio, o familie de microorganisme care trăiesc în mod natural în apele de coastă calde și ușor salmastre. Deși majoritatea tulpinilor sunt inofensive, unele pot provoca infecții grave la oameni.

Cea mai cunoscută este Vibrio vulnificus, denumită frecvent în presa internațională „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza efectelor devastatoare pe care le poate avea în situații extreme.

Cum poate afecta sănătatea oamenilor

Experții explică faptul că infectarea este rară, însă poate avea consecințe severe pentru anumite categorii de persoane.

Bacteria poate pătrunde în organism prin răni deschise aflate în contact cu apa contaminată sau prin consumul unor fructe de mare infectate. Persoanele cu afecțiuni hepatice, sistem imunitar slăbit sau alte probleme medicale sunt cele mai vulnerabile.

În cazurile grave, infecția poate provoca fasceită necrozantă, o afecțiune în care țesuturile din jurul rănii se degradează rapid. De asemenea, bacteria poate ajunge în sânge și poate provoca septicemie. În situații excepționale, pacienții pot avea nevoie de amputarea membrelor afectate.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a emis avertismente

Specialiștii de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) avertizează că riscul de infectare cu Vibrio crește în timpul verii, în special în perioadele de caniculă și în zonele de coastă cu ape puțin adânci.

La rândul său, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) precizează că unele tulpini ale bacteriei pot provoca de la simple probleme gastrointestinale până la infecții severe, care pot deveni fatale în anumite situații.

Marea Mediterană, un laborator al schimbărilor climatice

Potrivit experților, Marea Mediterană este una dintre regiunile marine care se încălzesc cel mai rapid la nivel mondial. Temperaturile cresc aici cu aproximativ 20% mai repede decât media globală a oceanelor.

Hatim Aznague, analist în cadrul Uniunii pentru Mediterană, susține că regiunea reprezintă o imagine a viitorului climatic al planetei.

„Marea Mediterană nu este doar o victimă a schimbărilor climatice, ci o previzualizare a ceea ce urmează. Apele mai calde, mai ales în zonele unde salinitatea este redusă, precum gurile de vărsare ale râurilor și lagunele, devin mai favorabile bacteriilor patogene”, explică specialistul.

Cercetările arată că temperatura și salinitatea sunt factorii principali care influențează dezvoltarea bacteriei Vibrio.

Impact direct asupra turismului european

Dincolo de riscurile medicale, răspândirea bacteriei poate avea efecte economice importante. Închiderea plajelor sau emiterea unor avertismente sanitare în plin sezon estival poate afecta grav una dintre cele mai importante industrii ale Europei: turismul.

Regiunea mediteraneană se numără printre cele mai vizitate destinații turistice din lume, iar orice restricție privind accesul la plaje poate genera pierderi semnificative pentru hoteluri, restaurante și afacerile locale.

Specialiștii avertizează că temperaturile în creștere și fenomenele meteorologice extreme extind treptat zonele considerate cu risc ridicat. În plus, unele tulpini de Vibrio prezintă semne de rezistență la antibiotice, ceea ce amplifică îngrijorările autorităților sanitare.

Un semnal de alarmă pentru viitor

Oamenii de știință consideră că apariția tot mai frecventă a bacteriei Vibrio în apropierea coastelor europene reprezintă un indicator al transformărilor profunde care au loc în ecosistemele marine.

„Bacteriile nu sunt povestea, ci mesagerii. Povestea reală este o mare dezechilibrată de căldură și poluare”, avertizează Hatim Aznague.



