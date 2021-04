Băncile americane au rezerve mari de numerar și obligațiuni

Primele patru bănci din Statele Unite au acumulat depozite suplimentare în valoare de 919 miliarde de dolari în 2020, păstrați sub formă de numerar sau folosiți pentru creşterea portofoliilor de obligaţiuni. Motivul este scăderea împrumuturilor, scrie Bloomberg.

Depozitele cumulate ale JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. şi Wells Fargo & Co. au crescut cu 15%, până la 6.900 miliarde de dolari, la 31 martie 2021.

Portofoliile de credite cumulate ale celor patru bănci au scăzut cu 10%, până la 3.440 miliarde de dolari. Activele deţinute în vederea tranzacţionării şi alte obligaţiuni au crescut cu 24%, până la 3.670 miliarde de dolari.

Numerarul a crescut cu 56%, până la 1.650 miliarde de dolari.

În sistemul bancar american deţinerile de numerar şi obligaţiuni au crescut mai mult decât depozitele iar împrumuturile au scăzut, arată datele Rezervei Federale (Fed).

Tendinţa a continuat în prima săptămână a lunii aprilie, când a început al doilea trimestru din 2021. Ponderea activelor sigure, investiţii lipsite de risc precum numerarul, certificatele de Trezorerie şi obligaţiunile garantate de guvernul SUA, au crescut de la 35,6% până la 36,3%.

Activele totale au crescut cu 2%, până la 21.250 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestei creşteri a fost în numerar, care a crescut cu 8%, până la 3.770 miliarde de dolari.

Împrumuturile totale au scăzut la un minim record în privința ponderii în raport cu depozitele. Indicatorul loans-to-deposits ratio este de 61,5% pentru toate băncile din SUA, cea mai mică pondere din ultimii 48 de ani. În cazul celor mai mari 25 de bănci din SUA acest raport este de 53,7%, cel mai redus nivel din ultimii 36 de ani.