Barack Obama, despre președinția lui Trump: dictatură și spectacol de clovni

El s-a referit la operațiunile ICE pe care le-a comparat cu cele dintr-o dictatură. De asemenea, s-a referit la discursul politic ca la un spectacol de clovni.

Fostul președinte american Barack Obama a condamnat operațiunile din Minnesota ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), comparându-le cu comportamentul observat „în dictaturi”, potrivit Le Figaro.

„Conduita greșită a agenților guvernului federal este profund îngrijorătoare și periculoasă (...) l-am văzut în trecut în țări autoritare și dictaturi”, a afirmat Obama în podcast-ul lui Brian Tyler Cohen.

În Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota, mii de agenți de la Imigrare și Control Vamal (ICE) și Protecția Frontierelor au efectuat raiduri în ultimele săptămâni în căutarea unor infractori, așa cum au susținut Trump și aliații săi.

Numeroși imigranți, dar și mai mulți americani au fost arestați înainte ca operațiunea să fie anulată oficial în această săptămână. Doi cetățeni americani care au încercat să reziste ICE, Renee Good și Alex Pretti, au fost împușcați și uciși de agenții federali. Proteste de amploare au izbucnit ulterior.

În podcast-ul lansat sâmbătă seara, Obama a lăudat rezistența la aceste operațiuni.

„Aceștia sunt cetățeni care spun, sistematic și organizat, «Aceasta nu este America în care credem» și vom rezista, vom riposta cu adevărul, cu camerele de filmat și cu proteste pașnice. Acest tip de comportament eroic și persistent din partea oamenilor obișnuiți, în ciuda temperaturilor sub zero grade, este ceea ce ar trebui să ne dea speranță. Atâta timp cât avem oameni care fac asta, cred că vom trece peste asta”, a explicat fostul președinte.

Barack Obama a deplâns și degradarea discursului politic, despre care a spus că a fost redus la un „spectacol de clovni”. A fost prima reacție publică a lui Obama la distribuirea de către Donald Trump a unui videoclip rasist care îl înfățișa drept o maimuță.

Videoclipul postat de Donald Trump înfățișa fața lui Barack Obama, primul președinte de culoare al țării, și pe cea a soției sale, Michelle Obama, suprapuse pe corpuri de maimuțe.

Majoritatea americanilor „consideră acest comportament profund tulburător”, a declarat fostul președinte democrat.

„Există acest fel de spectacol de clovn pe rețelele de socializare și la televizor, iar adevărul este că nu pare să provoace nicio rușine printre oamenii care obișnuiau să creadă că sunt necesare o anumită decență, un simț al bunului simț și respect pentru funcție, nu-i așa? Asta s-a pierdut”, a explicat Barack Obama.

Videoclipul a atras numeroase critic din partea democraților și a unor republicani. Donald Trump a minimalizat criticile, declarând că un membru al personalului său a fost responsabil pentru postare. „Am urmărit doar prima parte” a videoclipului „și nu am văzut totul”, a declarat președintele SUA, adăugând că „nimeni nu știa ce este la final”.

(sursa: Mediafax)