Barack Obama recunoaște că există extratereștri: „Sunt reali, dar nu i-am văzut”

Întrebat de podcasterul progresist Brian Tyler Cohen despre existența vieții extraterestre, Obama a răspuns direct: „Sunt reali”. Totuși, fostul lider de la Casa Albă a adăugat că nu i-a văzut personal și că nu există dovezi că ar fi ascunși de guvernul american.

„Nu sunt ținuți la Area 51. Nu există o bază subterană secretă — decât dacă e vorba de o conspirație uriașă care a fost ascunsă chiar și de președintele Statelor Unite”, a spus Obama, pe un ton ironic.

Intervievatorul nu a insistat ulterior pe acest subiect.

Critici dure la adresa politicilor de imigrație

În același interviu, Barack Obama a abordat și un subiect sensibil din politica internă americană, criticând desfășurarea a mii de agenți federali de imigrație în statul Minnesota. Fostul președinte a catalogat acțiunile drept un „comportament scăpat de sub control” al guvernului federal.

Obama a comparat operațiunile administrației Donald Trump cu practici întâlnite „în țări autoritare și dictaturi”, afirmând că asemenea lucruri „nu au fost văzute până acum în America”.

El a făcut referire și la cazul unui copil de cinci ani, Liam Conejo Ramos, despre care a spus că ar fi fost folosit de agenți pentru a-și atrage părinții în capcană.

Reacția la excesele forțelor federale

Obama a condamnat modul în care agenții ICE ar fi acționat în orașele Minneapolis și St. Paul, subliniind lipsa unor reguli clare și a responsabilității. În același timp, fostul președinte a apreciat reacția comunităților locale, care s-au mobilizat pentru a-și ajuta vecinii afectați.

Administrația Trump a anunțat recent că reduce operațiunea de amploare din Minnesota, după luni de proteste generate de folosirea excesivă a forței, inclusiv după moartea a două persoane în urma intervențiilor agenților federali.

Declarații despre climatul politic și social

Obama a comentat și un videoclip controversat distribuit pe rețelele sociale de Donald Trump, în care el și soția sa, Michelle Obama, erau reprezentați într-o manieră jignitoare. Fostul președinte a descris situația drept un „spectacol de clovni” și a criticat lipsa de decență în spațiul public.

Trump a refuzat să își ceară scuze, susținând că nu a văzut întregul material înainte de publicare.