de Andreea Tiron    |    15 Feb 2026   •   22:05
Barack Obama recunoaște că există extratereștri: „Sunt reali, dar nu i-am văzut”
Sursa foto: Hepta/Obama sparge tăcerea despre extratereștri și Area 51

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a declarat într-un interviu publicat sâmbătă că extratereștrii sunt „reali”, însă a respins ferm teoriile conspirației potrivit cărora aceștia ar fi ținuți în baze secrete ale armatei americane, precum Area 51.

Întrebat de podcasterul progresist Brian Tyler Cohen despre existența vieții extraterestre, Obama a răspuns direct: „Sunt reali”. Totuși, fostul lider de la Casa Albă a adăugat că nu i-a văzut personal și că nu există dovezi că ar fi ascunși de guvernul american.

„Nu sunt ținuți la Area 51. Nu există o bază subterană secretă — decât dacă e vorba de o conspirație uriașă care a fost ascunsă chiar și de președintele Statelor Unite”, a spus Obama, pe un ton ironic.

Intervievatorul nu a insistat ulterior pe acest subiect.

Critici dure la adresa politicilor de imigrație

În același interviu, Barack Obama a abordat și un subiect sensibil din politica internă americană, criticând desfășurarea a mii de agenți federali de imigrație în statul Minnesota. Fostul președinte a catalogat acțiunile drept un „comportament scăpat de sub control” al guvernului federal.

Obama a comparat operațiunile administrației Donald Trump cu practici întâlnite „în țări autoritare și dictaturi”, afirmând că asemenea lucruri „nu au fost văzute până acum în America”.

El a făcut referire și la cazul unui copil de cinci ani, Liam Conejo Ramos, despre care a spus că ar fi fost folosit de agenți pentru a-și atrage părinții în capcană.

Reacția la excesele forțelor federale

Obama a condamnat modul în care agenții ICE ar fi acționat în orașele Minneapolis și St. Paul, subliniind lipsa unor reguli clare și a responsabilității. În același timp, fostul președinte a apreciat reacția comunităților locale, care s-au mobilizat pentru a-și ajuta vecinii afectați.

Administrația Trump a anunțat recent că reduce operațiunea de amploare din Minnesota, după luni de proteste generate de folosirea excesivă a forței, inclusiv după moartea a două persoane în urma intervențiilor agenților federali.

Declarații despre climatul politic și social

Obama a comentat și un videoclip controversat distribuit pe rețelele sociale de Donald Trump, în care el și soția sa, Michelle Obama, erau reprezentați într-o manieră jignitoare. Fostul președinte a descris situația drept un „spectacol de clovni” și a criticat lipsa de decență în spațiul public.

Trump a refuzat să își ceară scuze, susținând că nu a văzut întregul material înainte de publicare.

 

