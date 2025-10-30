Un bărbat și-a pus hainele la uscat la intrare în Domul din Milano

Un bărbat și-a atârnat hainele la uscat pe barierele din fața intrării, a așezat o bicicletă pe jos și a împrăștiat saci cu alte haine, scrie Repubblica.

Bărbatul, un cetățean egiptean născut în 2001, fără adăpost, i-a amenințat pe polițiștii care au intervenit după ce trecătorii au cerut să fie îndepărtat.

Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, pe 16 octombrie, fusese fotografiat din același motiv.

Polițiștii l-au dus la Spitalul San Paolo pentru o evaluare psihiatrică.

