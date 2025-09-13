Bărbatul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump și-a cerut scuze potențialilor jurați

Ryan Routh, purtând un sacou sport gri, o cravată roșie cu dungi albe și pantaloni kaki, se reprezintă singur în procesul care a început la începutul săptămânii cu selecția juriului la tribunalul federal din Fort Pierce, Florida.

„Vă mulțumesc că sunteți aici”, le-a spus Routh primului grup de 60 de jurați aduși în sala de judecată după ce judecătoarea districtuală americană Aileen Cannon i-a prezentat pe procurori și pe Routh în fața completului de judecată.

Cannon a aprobat cererea lui Routh de a se reprezenta singur, dar a spus că avocații numiți de instanță trebuie să rămână ca avocați de rezervă.

În timpul unei audieri anterioare pentru a discuta întrebările care urmau să fie adresate juraților, Routh a fost parțial încătușat. Dar nu părea să fie imobilizat când primul dintre cele trei grupuri de 60 de potențiali jurați a fost adus în sala de judecată luni după-amiază.

Cannon a respins întrebările pe care Routh dorea să le pună juraților ca fiind irelevante luni dimineață. Printre acestea se numărau întrebările juraților despre opiniile lor despre Gaza, discuțiile despre achiziționarea Groenlandei de către SUA și ce ar face dacă ar vedea o broască țestoasă pe drum, fiind la volan.

