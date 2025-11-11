BBC, între politică și principii: un scandal care zdruncină încrederea publicului

Criză fără precedent la BBC. Directorul general, Tim Davie, și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, au demisionat, duminică seara, după o săptămână de scandaluri care au pus sub semnul întrebării imparțialitatea postului public britanic.

Demisiile vin după publicarea unui raport intern semnat de Michael Prescott, fost consilier al comitetului BBC pentru standarde editoriale, care acuză instituția că și-ar fi trădat principiul de neutralitate politică.

Președintele Consiliului BBC, Samir Shah, era așteptat să prezinte ieri scuze publice pentru modul în care un discurs al președintelui american, Donald Trump, a fost editat într-un episod al emisiunii „Panorama”. Emisiunea face parte dintr-o serie de exemple citate de către Prescott în raportul său.

Michael Prescott este fost jurnalist, cunoscut pentru cei zece ani petrecuți la „Sunday Times”, unde a fost corespondent politic și apoi redactor-șef pe domeniul politic.

Ulterior, a lucrat opt ani ca director de afaceri publice la compania BT și este acum asociat cu firma de consultanță „Hanover Communications”.

El a fost, de asemenea, consilier pentru comitetul BBC care supraveghează respectarea standardelor editoriale. Surse citate de „The Guardian” afirmă că Robbie Gibb - fost director de comunicare al Theresei May în perioada 2017–2019 - ar fi avut un rol esențial în numirea lui Prescott în această funcție.

Citește pe Antena3.ro Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli

Cei doi ar fi prieteni apropiați. Numirea lui Gibb în consiliul BBC, făcută în mandatul lui Boris Johnson, a ridicat încă de atunci semne de întrebare privind influența politică asupra instituției publice.

Scandalul „montajului Trump”

Detaliile „dosarului” întocmit de Prescott au fost publicate treptat în cursul săptămânii trecute de către ziarul „The Telegraph”.

Principala critică viza o ediție a emisiunii „Panorama”, difuzată cu o săptămână înaintea alegerilor din SUA, în care BBC ar fi editat selectiv un discurs al lui Trump, distorsionând mesajul.

Controversa care a dus la criza de la vârful BBC pornește de la modul în care postul public britanic ar fi trunchiat discursul rostit de liderul american pe 6 ianuarie 2021, în documentarul intitulat „Trump: A Second Chance?” („Trump: O a doua șansă?”), difuzat cu puțin timp înaintea alegerilor pentru Casa Albă, de anul trecut.

Potrivit lui Michael Prescott, materialul ar fi combinat fragmente din discurs aflate la aproape o oră distanță, creând impresia că Trump i-a îndemnat direct pe susținători să „meargă spre Capitoliu” și să „lupte din răsputeri”.

În versiunea difuzată, lipsea însă pasajul în care Trump spunea că dorește ca susținătorii săi să „își facă vocile auzite pașnic și patriotic”.

Alte acuzații: bias anti-Israel și activism intern

Prescott a ridicat și semne de întrebare legate de redacția „BBC Arabic”, susținând că o analiză realizată de jurnalistul David Grossman ar fi scos la iveală „probleme sistemice”, care reflectă o atitudine anti-Israel.

Dosarul, de 19 pagini, mai acuză postul public britanic de părtinire în acoperirea temelor transgender, afirmând că BBC ar fi fost „capturat de un mic grup de angajați care promovează viziunea «Stonewall»” asupra identității de gen și că redacția LGBT „refuză să abordeze subiecte care ridică întrebări incomode” și contrazic această perspectivă.

„Stonewall” este una dintre cele mai mari organizații britanice pentru drepturile persoanelor LGBTQ+.

A fost fondată în 1989 și poartă numele revoltei de la Stonewall (New York, 1969), considerată momentul de naștere al mișcării moderne pentru drepturile LGBTQ+.

Inițial, Stonewall s-a concentrat pe drepturile persoanelor gay, lesbiene și bisexuale. În anii 2010, organizația și-a extins activitatea și spre drepturile persoanelor transgender și non-binare.

Presiune politică: „Trebuie să cadă capete!”

Memoriul lui Prescott a alimentat critici dure venite din partea Partidului Conservator. Fostul premier Boris Johnson a declarat pentru „The Telegraph” că directorul general al BBC, Tim Davie, „trebuie fie să explice, fie să demisioneze”, acuzând instituția că a fost „prinsă în flagrant în multiple acte de părtinire de stânga”.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a mers mai departe, afirmând că „trebuie să cadă capete!”. Într-o postare pe rețelele de socializare, Johnson a scris: „Oare își va asuma cineva de la BBC responsabilitatea - și va demisiona?”

Din tabăra republicană americană, purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Karoline Leavitt, a catalogat BBC drept „100% știri false” și „o mașină de propagandă”.

Alți comentatori au susținut însă că întreaga dispută face parte dintr-o campanie ideologică orchestrată de presa de dreapta pentru a submina credibilitatea BBC.

Prezentatorul Nick Robinson a recunoscut în cadrul programului „Today” că există „motive reale de îngrijorare” privind standardele editoriale și erorile din interiorul redacției.

Cu toate acestea, a adăugat el, se derulează și „o campanie politică menită să distrugă instituția”.

Veteranul John Simpson, una dintre figurile emblematice ale BBC, s-a plasat de partea lui Robinson, afirmând că acesta are „perfectă dreptate”.

La rândul său, jurnalistul Adam Boulton, fost redactor-șef politic la Sky News, a calificat acuzațiile de părtinire drept „o prostie”, spunând pe platforma X că este „fake news să susții că Donald Trump nu a incitat evenimentele din 6 ianuarie”.

Duminică seara, în urma amplificării scandalului, Tim Davie și Deborah Turness și-au anunțat demisia de la conducerea BBC.