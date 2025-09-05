Beijingul anunţă viitoare discuţii între preşedintele chinez Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe chinez a respins acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump, conform cărora liderii chinez, rus şi nord-coreean au "conspirat" împotriva SUA atunci când s-au reunit la Beijing.



Preşedintele Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un "vor discuta şi vor avea un schimb de opinii aprofundat cu privire la relaţiile" bilaterale, "precum şi asupra chestiunilor de interes comun", a declarat pentru presă Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.



Data şi locul acestei întrevederi nu au fost precizate.



Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marţi la Beijing pentru a asista la parada militară masivă, alături de liderii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin.



Această întrevedere inedită a fost criticată aspru de preşedintele Trump, care i-a acuzat pe cei trei că s-au întâlnit pentru a "conspira" contra ţării sale.



Guo a respins aceste acuzaţii. "China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările, fără a lua vreodată drept ţintă un terţ", a declarat el.



El a calificat de asemenea drept "iresponsabile" afirmaţiile Kajei Kallas, şefa diplomaţiei europene, care a descris această întrevedere între trei conducători drept "o provocare la adresa sistemului internaţional bazat pe reguli".



"Afirmaţiile unor responsabili europeni sunt impregnate de partipriuri ideologice, le lipsesc cunoştinţele istorice fundamentale şi alimentează deschis confruntarea", a susţinut Guo Jiakun.AGERPRES

