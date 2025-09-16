Decizia Israelului de a viza membri de rang înalt ai Hamas pe teritoriul Qatarului – aliat apropiat al SUA și gazdă a unei baze militare americane strategice – a stârnit reacții critice la nivel internațional și a fost condamnată inclusiv de președintele Donald Trump. Întrebat despre o posibilă implicare americană, Netanyahu a răspuns tranșant: „Am făcut-o singuri. Punct.” Secretarul de stat american a încercat să tempereze tensiunile, afirmând că Washingtonul își menține „relații puternice cu aliații din Golf”.

Tensiuni înaintea sesiunii Adunării Generale ONU

Întâlnirea survine într-un context exploziv: armata israeliană continuă demolările din Gaza City și se pregătește de operațiuni terestre în vestul orașului, după ce a cerut populației să se refugieze în sud. Circa 250.000 de palestinieni au fugit deja, însă sute de mii rămân blocați, invocând lipsa resurselor sau faptul că sudul este, la rândul său, bombardat.

Pe plan diplomatic, Netanyahu și Rubio au discutat și despre extinderea coloniilor din Cisiordania, inclusiv controversatul proiect care ar diviza teritoriul palestinian. La semnarea acordului privind acest plan, premierul israelian a declarat: „Ne vom ține promisiunea că nu va exista un stat palestinian. Acest loc ne aparține.”

Tensiunile cresc și în perspectiva sesiunii Adunării Generale ONU, unde state occidentale precum Marea Britanie, Franța, Canada, Australia și Belgia ar putea recunoaște oficial Palestina.

Între timp, miniștri israelieni de extremă dreaptă presează pentru anexarea a patru cincimi din Cisiordania, în timp ce 700.000 de coloniști evrei trăiesc deja alături de peste 3,3 milioane de palestinieni.

„Locuitorii din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminată", a declarat Rubio într-o conferinţă de presă la Ierusalim, alături de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu