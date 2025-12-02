Benjamin Netanyahu cere o zonă-tampon demilitarizată în Siria

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   19:15
Sursa foto: Hepta/Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că pentru restabilirea securității este necesar ca Siria să creeze o zonă-tampon demilitarizată între Damasc şi zonele ocupate de Israel, inclusiv apropierea de Muntele Hermon. El consideră încă posibilă încheierea unui acord în această direcție.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că se așteaptă ca Siria să stabilească o „zonă tampon demilitarizată” de la Damasc până la teritoriile siriene ocupate de Israel, sugerând că, în ciuda tensiunilor actuale, un acord de securitate între cele două părți rămâne posibil, scrie Al Jazeera.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la un spital din centrul Israelului.

„Ne așteptăm ca Siria să creeze o zonă tampon demilitarizată de la Damasc până la zona tampon, inclusiv spre versanții Masivului Hermon și până la vârful Hermon”, a spus Netanyahu.

„Menținem controlul asupra acestor zone pentru a asigura securitatea cetățenilor Israelului, iar aceasta este obligația noastră.”

 

(sursa: Mediafax)

 

