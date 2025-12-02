Benjamin Netanyahu cere o zonă-tampon demilitarizată în Siria

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că se așteaptă ca Siria să stabilească o „zonă tampon demilitarizată” de la Damasc până la teritoriile siriene ocupate de Israel, sugerând că, în ciuda tensiunilor actuale, un acord de securitate între cele două părți rămâne posibil, scrie Al Jazeera.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la un spital din centrul Israelului.

„Ne așteptăm ca Siria să creeze o zonă tampon demilitarizată de la Damasc până la zona tampon, inclusiv spre versanții Masivului Hermon și până la vârful Hermon”, a spus Netanyahu.

„Menținem controlul asupra acestor zone pentru a asigura securitatea cetățenilor Israelului, iar aceasta este obligația noastră.”

(sursa: Mediafax)