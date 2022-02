Biden și Johnson vor continuarea eforturilor diplomatice cu Rusia

"Premierul Boris Johnson şi preşedintele Biden au prezentat recentele discuţii cu liderii de la nivel mondial. Au fost de acord că este menţinută o fereastră crucială pentru diplomaţie şi pentru ca Rusia să retragă ameninţările la adresa Ucrainei. Au evidenţiat faptul că orice nouă incursiune în Ucraina va genera o criză prelungită pentru Rusia, cu efecte negative de amploare pentru Rusia şi pentru întreaga lume", a comunicat Guvernul de la Londra.

Joseph Biden şi Boris Johnson au îndemnat din nou ţările europene "să reducă dependenţa de gazul rusesc, ceea ce ar afecta interesele strategice ale Rusiei", potrivit Downing Street.

Serviciile secrete americane cred că Rusia a avansat "capabilităţile necesare lansării unei invazii", iar, în acest context, Washingtonul a decis transferul personalului diplomatic de la Kiev în oraşul Lviv, situat în vestul Ucrainei.

"Am ordonat aceste măsuri pentru un singur motiv - siguranţa personalului nostru - şi îi îndemnăm pe cetăţenii americani din Ucraina să părăsească imediat această ţară. Aceste precauţii prudente nu subminează în niciun fel susţinerea şi angajamentele noastre faţă de Ucraina. Parcursul pentru diplomaţie rămâne disponibil, dacă Rusia alege să se implice printr-o atitudine de bună-credinţă. Aşteptăm să trimitem înapoi personalul la Ambasada din Kiev imediat ce condiţiile vor permite aceste lucru", a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, citat de CNN.

La rândul său, Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, a afirmat că Washingtonul încă aşteaptă răspunsul Rusiei la propunerile privind garanţiile de securitate cerute de Moscova. "Am văzut comentariile Kremlinului, ale Moscovei, prin care semnalează că răspunsul lor, din ceea ce spun, a fost finalizat. Cred că sunt deja două săptămâni de când noi am trimis propunerile noastre succinte la Moscova. Încă nu am primit un răspuns", a declarat Ned Price.

