Bulgaria își valorifică solul și clima pentru a produce cel mai scump condiment din lume

Cum se obține șofranul

Pentru a obține un singur gram de șofran uscat sunt necesare, în medie, 190 de flori, cantitate suficientă pentru prepararea a circa 190 de cești de ceai. Șofranul este recunoscut pentru proprietățile sale medicinale, utilizate încă din antichitate, conținând peste 150 de compuși activi cu efecte benefice asupra sănătății.

Clima și solurile fertile ale Bulgariei sunt ideale pentru cultivarea acestei plante valoroase, spune Antonio Bonev, președintele Asociației Producătorilor de Șofran din Bulgaria (BSPA).

Procesul de cultivare nu este dificil, însă este nevoie de o evaluare atentă a suprafeței de teren care poate fi alocată culturii.

Producătorii bulgari au nevoie de sprijnul statului

Sezonul de înflorire are loc în octombrie și noiembrie, iar recoltarea se desfășoară pe o perioadă de aproximativ 40 de zile. BSPA, care numără în prezent 48 de membri din toată țara, oferă suport și consultanță producătorilor.

Interesul pentru produsele pe bază de șofran este în creștere în Bulgaria, condimentul fiind apreciat nu doar în gastronomie, ci și pentru beneficiile sale pentru sănătate și frumusețe. “Dorim să promovăm mai intens șofranul în rândul consumatorilor bulgari pentru că este o plantă valoroasă și de înaltă calitate”, a declarat Bonev.

Asociația colaborează cu Ministerul Agriculturii pentru reglementarea producției de șofran și pregătește o întâlnire oficială la sfârșitul lunii noiembrie 2025 pentru a aborda problemele esențiale ale cultivatorilor și a consolida poziția Bulgariei pe piața condimenelor. Susținerea instituțională este considerată esențială pentru dezvoltarea sectorului, notează dcnews.ro.

Șofranul este apreciat și pentru proprietățile sale antioxidante, datorate compușilor crocină și safranal, care contribuie la combaterea depresiei, anxietății, inflamației, și protejarea sistemului cardiovascular și digestiv. De asemenea, acest condiment stimulează metabolismul și susține sănătatea aparatului respirator.