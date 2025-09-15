x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Cadoul lui Putin, de ziua lui Medvedev -„gură mare”

Cadoul lui Putin, de ziua lui Medvedev -„gură mare”

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   10:15
Cadoul lui Putin, de ziua lui Medvedev -„gură mare”

Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, care a împlinit ieri 60 de ani, a fost decorat de Vladimir Putin cu Ordinul Meritului pentru Patrie, gradul IV, pentru contribuţia sa „la consolidarea statului rus şi asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse”.

Medvedev este vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, adică adjunctul lui Putin în organizația care analizează amenințările la adresa statului și consiliază Kremlinul în problemele de securitate. Donald Trump l-a numit „gură mare” și președinte eșuat.

La sfârșitul lui iulie, o declarație a lui Medvedev a generat repoziționări de armament strategic de partea americană. La capătul unor declarații belicoase, Medvedev i-a reamintit lui Trump că Rusia deține capacități nucleare „de ultimă instanță”. Ca răspuns, președintele american a anunțat pe rețeaua sa de socializare că a ordonat ca două submarine nucleare să ia poziție „în zone potrivite”.

„Când se menţionează cuvântul nuclear, încep să mă gândesc: «Să fim precauţi, pentru că este ameninţarea supremă». Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare”, a declarat atunci Trump.

Kremlinul i-a luat întotdeauna apărarea lui Medvedev, însă a subliniat mereu că Putin este singura autoritate care stabileşte politica externă a ţării. „În fiecare ţară, există membri ai guvernului care au opinii diferite asupra evenimentelor în desfăşurare. Există, de asemenea, oameni cu poziţii foarte radicale în SUA şi în ţările europene. Asta se întâmplă tot timpul”, a declarat recent purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Dmitri Medvedev are puţină influenţă asupra politicii din Rusia şi este un personaj foarte nepopular

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Vladimir Putin Dmitri Medvedev decorare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri