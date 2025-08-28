Campanie electorală în Argentina. Convoiul președintelui Javier Milei atacat cu pietre de opoziția de stânga

Acesta nu a suferit vătămări, aporivit purtătorulu său de cuvânt, dar atacul asupra coloanei sale de mașini a întrerupt mitingul de mare amploare și a amplificat tensiunile, cu doar câteva zile înainte de alegerile provinciale consecutive din Buenos Aires, unde locuiesc peste 30% dintre argentinieni.

Incidentul survine în contextul în care un scandal de corupție amenință să-i implice pe membrii cercului apropiat al lui Milei , inclusiv pe sora sa și șefa de cabinet, Karina Milei, care se afla, miercuri, în bena camionetei alături de președinte și de candidații cheie din partidul de guvernământ, Liberty Advances, când protestatarii au arruncat cu pietre, sticle și alte obiecte.

Opoziția de stânga pune în dificultate bugetul țării

A existat panică și confuzie în timp ce susținătorii care aclamau și protestatarii care huleau au înghesuit caravana lui Milei în Lomas de Zamora, bastion istoric al peronismului, mișcarea populistă de opoziție axată pe drepturile lucrătorilor ,care a dominat politica argentiniană în ultimele opt decenii .

Luat prin surprindere, Milei s-a strecurat în vehicul în timp ce agenții de securitate se grăbeau să-l apere de pietrele care le zburau chiar deasupra capetelor.

Partidul Liberty Advances al lui Milei încearcă să obțină un avantaj față de peronism în alegerile legislative din 7 septembrie pentru provincia Buenos Aires și să-și extindă minoritatea în congresul controlat de opoziți,e în alegerile naționale de la jumătatea mandatului, din 26 octombrie.

Săptămâna trecută, parlamentarii opoziției au adoptat măsuri de cheltuieli care amenință să deraieze surplusul bugetar obținut cu greu de Milei, subliniind miza alegerilor de la jumătatea mandatului.

Incidentul a pus capăt brusc caravanei de campanie a lui Milei, organizată miercuri ca o demonstrație de forță politică. Un parlamentar din Liberty Advances, José Luis Espert, s-a urcat pe o motocicletă oferită aparent de un susținător și a fugit de la fața locului fără cască.