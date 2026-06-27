Val de căldură extrem în Europa: Parisul interzice alcoolul, Germania depășește 41°C, cod ROȘU și restricții drastice în marile capitale

Val de căldură extrem în Europa: temperaturi istorice și măsuri de urgență

Europa se confruntă cu un val de căldură fără precedent, cu temperaturi record înregistrate în mai multe țări, inclusiv Franța, Germania și Marea Britanie. Autoritățile sunt în alertă, iar numeroase evenimente publice au fost anulate sau restricționate, pe fondul riscurilor majore pentru sănătatea populației, potrivit Euronews.

În Franța, capitala Paris a impus interdicții privind consumul de alcool în spațiile publice pe durata weekendului, în timp ce Marșul Pride, programat inițial pentru sâmbătă, a fost amânat din cauza temperaturilor extreme. De asemenea, obiective turistice importante precum Turnul Eiffel și Muzeul Luvru își reduc programul de vizitare.

Paris, sufocat de caniculă: incidente și avertismente

Temperaturile din Paris au atins pragul de 39°C, determinând localnicii și turiștii să caute răcoare în parcuri și în apropierea canalelor. În acest context, autoritățile avertizează asupra pericolelor.

Viceprimarul Emmanuel Grégoire a confirmat decesul unui bărbat care s-a înecat în Canal Saint-Martin, subliniind riscurile înotului în zone nesupravegheate. Oficialii fac apel la responsabilitate și respectarea regulilor de siguranță.

Potrivit Météo-France, 37 de departamente rămân sub alertă roșie de caniculă, numărul acestora urmând să scadă la 24 în ziua următoare. Franța a înregistrat deja cea mai fierbinte zi din istorie, cu o temperatură medie de 30°C pe parcursul a 24 de ore.

Germania și Marea Britanie, lovite de temperaturi record

Situația este critică și în Germania, unde mai multe regiuni sunt sub avertizare de caniculă. Orașul Saarbrücken a înregistrat vineri o temperatură de 41,3°C, posibil un nou record național. Meteorologii avertizează că aceste valori ar putea fi depășite.

În Marea Britanie, ziua de vineri a devenit cea mai fierbinte zi de iunie din istorie. Conform Met Office, localitatea Santon Downham din Suffolk a atins 37,3°C. Regiunile din estul și sud-estul Angliei rămân sub avertizare cod portocaliu.

Europa, în fața unui nou normal climatic

Valul de căldură actual ridică semne de întrebare cu privire la frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme în Europa. Creșterea temperaturilor pune presiune pe infrastructură, servicii de urgență și sistemele de sănătate.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să respecte măsurile impuse pentru prevenirea incidentelor.