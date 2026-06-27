Canicula ucide. Al patrulea bebeluș moare de hipertermie, uitat în mașină de tatăl său

Valul de căldură extremă care afectează Europa continuă să facă victime printre copii.

În Franța, numărul copiilor mici decedați în contextul temperaturilor caniculare a ajuns la patru, în timp ce autoritățile au raportat peste 55 de înecuri, potrivit The Guardian.

Între timp, meteorologii avertizează că masa de aer fierbinte se deplasează spre Europa Centrală și de Est, unde aproximativ 150 de milioane de oameni sunt așteptați să suporte temperaturi de cel puțin 35 de grade Celsius.

Oamenii de știință descriu actualul episod drept cel mai sever și mai extins val de căldură înregistrat până acum în Europa.

Potrivit acestora, aproape jumătate dintre cele mai mari 850 de orașe europene se confruntă cu niveluri fără precedent de stres termic, iar intensitatea fenomenului este amplificată de schimbările climatice provocate de arderea combustibililor fosili.

Cel mai recent deces al unui copil a fost anunțat vineri de un spital din Marsilia.

Un băiețel de 18 luni a murit după ce a fost găsit în stare de hipertermie într-o mașină.

Potrivit unor surse din poliție citate de presa franceză, tatăl copilului, care mergea la serviciu, l-ar fi uitat în autoturism în loc să îl ducă la creșă.

Alte trei tragedii similare au fost raportate în această săptămână.

Un copil de trei ani a fost găsit mort într-o suburbie a Parisului după ce a rămas blocat într-o mașină, iar alți doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost descoperiți fără viață în autoturismul familiei, aflat într-o parcare rezidențială.

Pe lângă aceste cazuri, autoritățile franceze au raportat cel puțin 55 de înecuri la nivel național. Ministrul Sportului, Marina Ferrari, a avertizat că bilanțul ar putea continua să crească.

Canicula pune o presiune uriașă și asupra sistemului medical. La Paris, unde miercuri s-au înregistrat 40,9 grade Celsius – un record pentru luna iunie -, autoritățile au anunțat că spitalele se apropie de limita capacității.

Președintele Asociației Medicilor de Urgență Francezi, Patrick Pelloux, a declarat că serviciile medicale de urgență din capitală au înregistrat 55 de decese într-un interval de numai 24 de ore, față de trei sau patru într-o zi obișnuită.

În Regatul Unit, recordul pentru cea mai călduroasă zi de iunie a fost depășit pentru a treia zi consecutiv.

La Santon Downham, în comitatul Suffolk, temperatura a atins vineri 37,3 grade Celsius. Alerta roșie de caniculă a rămas în vigoare pentru Londra și sud-estul Angliei, iar serviciile de urgență au raportat o creștere fără precedent a solicitărilor.

Peste 1.000 de școli britanice au fost închise total sau parțial din cauza temperaturilor ridicate din clădiri, operatorii feroviari au redus circulația trenurilor, iar autoritățile au introdus restricții privind consumul de apă în unele regiuni.

Totodată, pompierii continuă să lupte cu incendii de vegetație alimentate de secetă și temperaturile extreme.

Valul de căldură a dus și la anularea unor evenimente importante din Europa.

În Franța au fost amânate sau anulate Paris Pride, marșul Pride de la Lyon și festivalul Solidays, iar în Belgia a fost anulată reconstituirea istorică a Bătăliei de la Waterloo.

În Olanda, organizatorii au renunțat la festivalul de muzică Defqon.1 din cauza riscurilor generate de temperaturile extreme.

Meteorologii estimează că, după ce atinge apogeul în Franța și Marea Britanie, valul de căldură se va intensifica în Europa Centrală și de Est, unde autoritățile sunt deja în alertă și pregătesc măsuri pentru limitarea efectelor temperaturilor extreme asupra populației.

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(sursa: Mediafax)