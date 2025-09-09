Capete de porc, descoperite în fața unor moschei din zona metropolitană Paris

Soția unui fost prim-ministru nepalez a fost arsă de vie în casă de protestatarii furioși
Capetele de porc au fost descoperite marți dimineață în preajma unor moschei din Paris, Seine-Saint-Denis și Hauts-de-Seine, a anunțat șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, pe X.
El a catalogat incidentele drept „acte abjecte” și a transmis că „se face tot posibilul pentru a-i găsi pe autori”, potrivit Le Figaro.
O reacție a avut și ministrul de Interne, Bruno Retailleau (foto). El a spus că „atacarea lăcașurilor de cult este o lașitate de neînțeles”.
(sursa: Mediafax)
