Capete de porc, descoperite în fața unor moschei din zona metropolitană Paris

Capetele de porc au fost descoperite marți dimineață în preajma unor moschei din Paris, Seine-Saint-Denis și Hauts-de-Seine, a anunțat șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, pe X.

El a catalogat incidentele drept „acte abjecte” și a transmis că „se face tot posibilul pentru a-i găsi pe autori”, potrivit Le Figaro.

O reacție a avut și ministrul de Interne, Bruno Retailleau (foto). El a spus că „atacarea lăcașurilor de cult este o lașitate de neînțeles”.

(sursa: Mediafax)