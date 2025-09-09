x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Capete de porc, descoperite în fața unor moschei din zona metropolitană Paris

Capete de porc, descoperite în fața unor moschei din zona metropolitană Paris

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   16:45
Capete de porc, descoperite în fața unor moschei din zona metropolitană Paris
Sursa foto: Hepta

Capete de porc au fost descoperite în fața unor moschei din zona metropolitană Paris. Incidentele s-au produs marți dimineață. Autoritățile franceze au deschis o anchetă.

Capetele de porc au fost descoperite marți dimineață în preajma unor moschei din Paris, Seine-Saint-Denis și Hauts-de-Seine, a anunțat șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, pe X.

El a catalogat incidentele drept „acte abjecte” și a transmis că „se face tot posibilul pentru a-i găsi pe autori”, potrivit Le Figaro.

O reacție a avut și ministrul de Interne, Bruno Retailleau (foto). El a spus că „atacarea lăcașurilor de cult este o lașitate de neînțeles”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: capete de porc moschei paris
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri