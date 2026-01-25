Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate din cauza unei pene majore

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Ian 2026   •   12:40
Sursa foto: Hepta/În Nuuk trăiesc aproximativ 20.000 de oameni.

 Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate peste noapte, de sâmbătă până duminică, furnizorul local invocând o pană de curent din cauza vânturilor puternice.

Alimentată în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproape 50 km sud-est, Nuuk, care are aproximativ 20.000 de locuitori, a fost cufundată brusc în întuneric în jurul orei 22:30 (00:30 GMT), au observat jurnaliștii AFP aflați la fața locului, citați de Le Figaro.

Trei ore mai târziu, curentul electric a fost restabilit doar parțial în unele zone ale orașului. Pe pagina sa de Facebook, compania Nukissiorfiit a explicat că vânturile puternice au provocat o pană de curent și pornește un generator de rezervă.

Acest incident survine la câteva zile după ce guvernul groenlandez a publicat o broșură care oferă sfaturi populației în caz de criză pe acest teritoriu autonom danez râvnit de Donald Trump.

