O carotă de gheață din Mont Blanc spune povestea a 12.000 de ani de climă europeană

Carota, păstrată timp de peste 20 de ani de Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică și analizată în Nevada, este primul carotaj european care datează din ultima eră glaciară. Studiul a fost publicat în revista Pnas Nexus.

„Pentru prima dată, avem o înregistrare alpină destul de completă a chimiei atmosferice și a precipitațiilor care datează până în mezolitic", explică Joe McConnell, directorul laboratorului de carotaj.

Analiza a arătat că ultima eră glaciară era cu 3 grade mai rece decât era actuală holocenă. Mai exact, temperaturile estivale din ultima eră glaciară erau cu aproximativ 2 grade mai scăzute în Europa de Vest și cu aproximativ 3,5 grade mai scăzute în Alpi.

Concentrațiile de fosfor din gheață arată răspândirea pădurilor după sfârșitul ultimei ere glaciare și declinul lor ulterior odată cu apariția agriculturii și industrializării. Perioada acoperă tranziția omenirii de la vânătoare-culegere la agricultura, domesticirea animalelor, minerit și creșterea demografică masivă.

Prezența sării marine în carotă a permis reconstruirea tendințelor vânturilor - ratele mai ridicate de depunere în timpul ultimei ere glaciare sugerează vânturi occidentale mai puternice în largul Europei occidentale.

Praful din Sahara era de aproximativ 8 ori mai mare în ultima eră glaciară decât în Holocen, influențând clima regională alături de aerosolii de sare marină.

