Casa Albă acuză Comitetul Nobel că „pune politica înaintea păcii” după ce Donald Trump a fost ignorat pentru Premiul Nobel pentru Pace

Casa Albă a criticat, vineri, decizia Comitetului Nobel de a acorda prestigiosul Premiu pentru Pace opozantei venezuelene María Corina Machado, acuzând instituția că „a ales politica în detrimentul păcii”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, a transmis un mesaj ferm pe platforma X, susținând că fostul președinte Donald Trump „va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”.

„Are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale”, a declarat Cheung.

„Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica înaintea păcii”, a adăugat acesta.

Premiul Nobel, către opoziția din Venezuela

Comitetul Nobel norvegian a motivat decizia prin dorința de a recunoaște „apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă” regimurilor autoritare, acordând premiul liderului opoziției venezuelene María Corina Machado.

În timp ce Trump a făcut campanie activă pentru a obține Premiul Nobel pentru Pace, anunțând recent un acord de încetare a focului în Gaza și un plan pentru eliberarea ostaticilor, fostul președinte nu a fost inclus pe lista câștigătorilor din acest an, notează Reuters.

Trump: „O mare insultă pentru America”

Deși nu a comentat direct decizia Comitetului Nobel, Trump a postat vineri dimineață, pe platforma sa Truth Social, trei videoclipuri cu susținători care îl aplaudau pentru rolul său în acordul din Gaza.

Fostul lider american a susținut anterior că a pus capăt la opt conflicte armate în timpul mandatului său și că merită Premiul Nobel, afirmând totodată că se aștepta să fie ignorat.

Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

„Îl vor da unui tip care nu a făcut absolut nimic”, le-ar fi spus Trump liderilor militari americani în septembrie.

„Ar fi o mare insultă pentru Statele Unite dacă nu îl primesc”, a adăugat el.

Nominalizările, închise înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă

Potrivit regulilor Comitetului Nobel, nominalizările pentru premiul din 2025 au fost închise la 31 ianuarie, iar Trump și-a început al doilea mandat pe 20 ianuarie, prea târziu pentru a fi considerat eligibil în acest ciclu.

În timp ce laureata María Corina Machado este celebrată pe scena internațională pentru curajul său în fața autoritarismului venezuelean, Casa Albă și susținătorii lui Trump acuză Comitetul Nobel de părtinire politică, relansând dezbaterea privind criteriile care definesc „pacea” în politica globală.