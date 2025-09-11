Casele atacatorilor palestinieni din Ierusalim, demolate de autoritățile israeliene

Cei doi atacatori, proveniți din localitățile Qatanna și Qubeiba, la nord de Ierusalim, în Cisiordania ocupată de Israel, au deschis focul luni asupra unei stații de autobuz de la periferia Ierusalimului, ucigând șase persoane.

Într-o declarație, ministrul Apărării, Israel Katz, a anunțat că a ordonat impunerea de sancțiuni asupra membrilor familiilor atacatorilor și asupra locuitorilor celor două sate. Orice construcție realizată fără autorizație în cele două localități va fi demolată, iar 750 de persoane își vor pierde permisiunea de a lucra în Israel, principala sursă de venit pentru multe familii palestiniene.

Israel susține că demolarea locuințelor rudelor atacatorilor și a consătenilor acestora reprezintă o măsură de descurajare a unor atacuri viitoare. Palestinienii și organizațiile pentru drepturile omului consideră însă această practică o formă de pedeapsă colectivă, interzisă de dreptul internațional.

Cei doi atacatori au fost uciși la fața locului în timpul atacului de luni. Poliția a anunțat că a arestat un locuitor din Ierusalimul de Est, suspectat că i-ar fi „ajutat pe teroriști să ajungă la locul faptei”, și că își continuă căutările pentru identificarea tuturor celor implicați în atac.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a declarat că, în urma atacului, extinde lista comunităților ai căror locuitori israelieni sunt eligibili să primească permise de port-armă.

„În atacul teribil s-a dovedit din nou că armele de foc salvează vieți, atunci când doi civili înarmați, care primiseră arme în cadrul reformei pe care o conducem, i-au neutralizat pe teroriști”, a spus el.

(sursa: Mediafax)