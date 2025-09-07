Funicularul Gloria, Lisabona: cum s-a produs accidentul care a ucis 16 oameni. Raport oficial

„Cablul care lega cele două vagoane cedase”, se arată într-o declarație a Oficiului Național pentru Siguranța Transporturilor.

Vagonierul a încercat să acționeze frânele de urgență, dar nu a reușit să prevină deraierea, adaugă anchetatorii.

Șaisprezece persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite când un vagon al funicularului Gloria s-a prăbușit într-o clădire.

Cinci dintre cei care au murit erau portughezi, alături de trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elvețian și un francez, a declarat poliția.

Funicularul vechi de 140 de ani este proiectat să urce și să coboare pantele abrupte ale Lisabonei și este un mijloc de transport important pentru locuitorii orașului, precum și o atracție turistică populară.

Deși s-au activat frânele pneumatice și o frână manuală când cablul s-a slăbit, nu este clar dacă o altă frână automată s-a activat așa cum trebuia, se arată în raport.

Se menționează că vagonul se deplasa cu o viteză de aproximativ 60 km/h când a lovit clădirea.

Potrivit declarației, cablul avea doar 337 de zile din durata de viață operațională prevăzută de 600 de zile.

(sursa: Mediafax)