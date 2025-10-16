Caz rar de virus chikungunya confirmat în New York. Ce este și care sunt simptomele?

Autoritățile sanitare au identificat virusul la un pacient din Long Island, iar infecția se crede că provine de la o înțepătură de țânțar, conform The Independent.

Virusul, care provoacă de obicei febră și dureri articulare, a fost detectat după ce simptomele au apărut în august, în urma unei călătorii în afara regiunii, dar nu în afara țării. Originea exactă a infecției rămâne neclară, iar virusul nu a fost găsit în populațiile locale de țânțari.

Chikungunya este o boală cauzată de un virus cu același nume, identificat pentru prima dată în Tanzania în 1952. Numele provine dintr-un cuvânt din limba makonde, care înseamnă „cel care se îndoaie", din cauza durerii severe pe care o provoacă.

Virusul se transmite prin țânțari infectați și produce în general simptome ușoare. Majoritatea persoanelor se recuperează fără îngrijiri medicale după una sau două săptămâni.

Chikungunya provoacă de obicei febră, dureri musculare, greață, oboseală și erupții cutanate. În cazuri rare, poate apărea durere articulară debilitantă care persistă luni sau chiar ani. Cazurile grave și decesele sunt rare și apar în principal la bebeluși sau persoane în vârstă cu afecțiuni preexistente.

Nu există un tratament specific, dar medicii pot trata simptomele cu medicamente pentru febră și durere. Două vaccinuri au fost aprobate în mai multe regiuni, inclusiv în Marea Britanie și Europa, destinate în principal călătorilor.

Oficialii din domeniul sănătății recomandă purtarea hainelor cu mâneci lungi și eliminarea apei stagnante pentru a preveni înțepăturile de țânțari. Cu toate acestea, temperaturile mai scăzute din New York fac ca riscul de transmitere să fie „foarte scăzut" în prezent.

