Cel mai bătrân panda uriaş din lume a murit în Hong Kong

An An, cel mai bătrân panda uriaş mascul din lume aflat în grija oamenilor, a fost eutanasiat joi, la vârsta de 35 de ani, echivalentul a 105 ani pentru oameni, au anunţat reprezentanții parcului tematic din Hong Kong în care locuia.

Starea de sănătate a lui An An An dăduse semne constante de deteriorare în ultimele săptămâni, iar apetitul său a scăzut, până când, în cele din urmă, a încetat să mai mănânce, au spus cei de la Ocean Park, facilitatea în care acesta trăia din 1999.

Masculul An An şi Jia Jia, cea mai bătrână femelă panda uriaş din lume, care a murit în 2016 la 38 de ani, au fost donaţi de China.

„Ocean Park este profund întristat să anunţe pierderea lui An An", a anunțat Ocean Park într-un comunicat.

Parcul a declarat că este recunoscător pentru oportunitatea de a avea grijă de Jia Jia şi An An, deoarece a ajutat Ocean Park să devină o bază importantă pentru conservarea speciei.

„An An este un membru indispensabil al familiei noastre şi a crescut împreună cu parcul. De asemenea, el a construit o legătură puternică de prietenie cu localnicii şi turiştii deopotrivă", mai scrie în comunicat.

Ocean Park, care expune animale precum morse, pinguini şi delfini, are acum alți doi panda uriaşi, Ying Ying şi Le Le.

(sursa: Mediafax)