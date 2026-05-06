Unul dintre cele mai mari orașe ale planetei se scufundă!

Metropola, care este totodată unul dintre cele mai mari orașe din lume, se întinde de-a lungul unui lac de mare altitudine și se află pe un acvifer antic, care furnizează aproximativ 60% din apa potabilă pentru cei 22 de milioane de locuitori ai orașului, potrivit CNN.

De-a lungul anilor, acest acvifer a fost pompat atât de mult încât a cauzat scufundarea terenului de deasupra lui. Supraextracția a contribuit, de asemenea, la o criză cronică a apei, care a plasat orașul Mexico City în fața unei potențiale zile zero , când robinetele rămân goale.

Scufundarea rapidă a orașului a fost exacerbată de dezvoltarea urbană neobosită, noua infrastructură adăugând o greutate suplimentară peste solul bogat în argilă.

Tasarea orașului Mexico City a fost documentată pentru prima dată în anii 1920, iar în anii de atunci, locuitorii au resimțit impactul, cu drumuri fracturate, clădiri înclinate și daune aduse sistemului feroviar.

Noi imagini de la satelitul NISAR, un proiect între NASA și Organizația Indiană de Cercetare Spațială, dezvăluie amploarea problemei în detalii surprinzătoare.

NISAR a fost conceput pentru a cartografia unele dintre cele mai complexe procese ale planetei și este capabil să urmărească mișcări subtile, cum ar fi scufundarea terenului. Este unul dintre cele mai puternice sisteme radar lansate vreodată în spațiu, potrivit NASA .

(sursa: Mediafax)