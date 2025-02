Începe cenzura! Casa Albă va selecta jurnaliştii de la conferințele de presă ale lui Trump

Această decizie se află din 1914 în mâinile unei organizaţii independente, Asociaţia corespondenţilor la Casa Albă (White House Correspondents' Association, WHCA), care stabileşte ce reporteri, dintre toţi jurnaliştii acreditaţi, pot relata de la evenimentele la care numărul de locuri disponibile e limitat.



Conform procedurii standard, reporterii care primesc acces în acest "pool" restrâns transmit ulterior informaţiile şi citatele înregistrate tuturor jurnaliştilor acreditaţi.



Marţi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a denunţat faptul că, decenii la rând, WHCA a "dictat ce jurnalişti ajung să-i pună întrebări preşedintelui Statelor Unite în aceste spaţii intime". "Nu va mai fi aşa", a asigurat ea.



Leavitt a explicat într-un briefing că "echipa de presă a Casei Albe a acestei administraţii va stabili cine ajunge să se bucure de accesul foarte privilegiat şi limitat în spaţii ca Air Force One şi Biroul Oval", ceea ce le va permite unor organizaţii media "noi să ia parte la această minunată responsabilitate".



"Media tradiţionale prezente aici de ani de zile vor participa pe mai departe la pool, dar vor fi binevenite şi voci noi", a continuat ea, pentru a conchide că, asumându-şi decizia "ce organizaţii media participă zilnic la pool-ul de presă restrâns, Casa Albă va reda puterea poporului american".



WHCA a apreciat în schimb într-un comunicat că această modificare "atacă independenţa presei libere" din SUA, "sugerând că guvernul îi va alege pe jurnaliştii care au acces la preşedinte". "Într-o ţară liberă, liderii nu trebuie să-şi poată alege propriul corp de presă", a atenţionat asociaţia.



Cotidianul The New York Times a calificat la rândul său decizia Casei Albe drept "un efort de a submina accesul publicului la informaţii independente, demne de încredere despre cea mai puternică persoană din America".



Decizia vine pe fondul disputei dintre administraţia Trump şi agenţia Associated Press, căreia i s-a blocat accesul la Casa Albă după ce a refuzat să se supună ordinului lui Donald Trump de a folosi numele "Golful Americii" în loc de "Golful Mexicului".



Trump însuşi a calificat AP drept o organizaţie de "lunatici radicali de stânga", care vor fi "ţinuţi pe dinafară până când vor accepta că este Golful Americii".

