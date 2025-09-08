x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   21:30
Cenzură în Turcia: Accesul la mai multe rețele de socializare a fost restricționat!

Netblocks, o organizație internațională de monitorizare a internetului, a anunțat luni că accesul la mai multe platforme online, inclusiv X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok și WhatsApp, a fost restricționat în Turcia în mai multe rețele.

Asociația pentru Libertatea de Exprimare din Turcia a anunțat că restricțiile au fost semnalate începând de duminică seara, când utilizatorii au început să se confrunte cu limitări severe de bandă, potrivit Reuters.

Blocajele vin pe fondul apelurilor la proteste lansate de principalul partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), după ce poliția a ridicat baricade în jurul sediului său central din Istanbul.

Anul acesta, CHP s-a confruntat cu o reprimare severă din partea autorităților. În luna martie, primarul Istanbulului și principalului rival al președintelui Erdogan, Ekrem Imamoglu a fost arestat.

Mai recent, liderul organizației din Istanbul a fost demis, după ce o instanță a constatat nereguli în cadrul congresului din 2023, care l-a ales.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cenzură turcia retele socializare
