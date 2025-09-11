Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut de Donald Trump: Este un moment întunecat pentru America

UPDATE: Persoana reținută în ancheta privind uciderea lui Charlie Kirk a fost eliberată, confirmă FBI

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că persoana reținută în legătură cu atacul armat de miercuri care l-a vizat pe comentatorul conservator Charlie Kirk a fost eliberată, în urma unui interogatoriu.

„Subiectul aflat în arest a fost eliberat după o interogare de către forțele de ordine. Ancheta noastră continuă și vom continua să furnizăm informații în interesul transparenței”, a declarat Patel joi, într-o postare pe X.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea persoanei sau circumstanțele, subliniind doar că ancheta este în desfășurare.

Știre inițială

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. (…) A fost iubit și admirat de toți, mai ales de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și cu mine transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”, a scris Trump.

Președintele Donald Trump și-a exprimat joi „durerea și furia” față de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, într-un mesaj video transmis de la Biroul Oval.

„Sunt copleșit de durere și furie în fața asasinării odioase a lui Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah. Charlie a inspirat milioane de oameni și, în această seară, toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit sunt uniți în șoc și groază. Este un moment întunecat pentru America”, a spus Trump.

Președintele l-a descris pe Kirk drept „un martir al adevărului și libertății” și a transmis condoleanțe familiei sale. El a legat acest atac de propriul atentat din Butler, Pennsylvania, dar și de alte episoade de violență politică, precum împușcarea unui director United Healthcare în New York, în decembrie, și atacul armat asupra liderului republican Steve Scalise în 2017.

Trump a avertizat că „violența și crima sunt consecințele tragice ale demonizării celor cu care nu ești de acord” și a promis măsuri ferme pentru combaterea violenței politice.

„Administrația mea îi va găsi pe toți cei implicați în această atrocitate, dar și pe cei care finanțează și sprijină astfel de acte, inclusiv atacurile împotriva judecătorilor și a forțelor de ordine”, a declarat președintele.

Guvernatorul Utah, Spencer Cox, a declarat că a vorbit cu președintele Trump după incident. „Tocmai am terminat convorbirea cu președintele Trump. Lucrând împreună cu FBI și autoritățile din Utah, vom aduce în fața justiției persoana responsabilă pentru această tragedie”, a scris Cox pe X. „Abby și cu mine suntem îndurerați. Ne rugăm pentru soția, fiica și fiul lui Charlie”, a adăugat el.

Suspectul în cazul împușcării mortale a activistului Charlie Kirk, reținut de FBI

Un suspect în cazul împușcării care a dus la moartea activistului conservator Charlie Kirk a fost reținut, a anunțat joi directorul FBI, Kash Patel.

„Persoana implicată în împușcătura de astăzi, care a luat viața lui Charlie Kirk, se află acum în arest. Mulțumim autorităților locale și de stat din Utah pentru colaborarea cu FBI”, a transmis Patel într-o postare pe rețeaua X.

Autoritățile susțin că doar o persoană a fost implicată în împușcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah, a declarat joi guvernatorul statului, Spencer Cox.

„În acest moment, nu există informații care să ne conducă la concluzia că ar fi implicată o a doua persoană”, a spus Cox într-o conferință de presă. Totuși, anchetatorii caută în continuare persoane care ar putea deține informații suplimentare despre incident.

Inițial, anchetatorii nu identificaseră niciun suspect, iar agențiile federale se află la fața locului pentru investigarea incidentului și colectarea probelor, inclusiv a eventualelor gloanțe și alte dovezi.

Organizația Turning Point confirmă moartea lui Charlie Kirk, împușcat la Utah Valley University

Organizația Turning Point USA a confirmat miercuri decesul activistului conservator Charlie Kirk, împușcat la un eveniment desfășurat la Utah Valley University.

Într-o notă adresată angajaților și susținătorilor, conducerea Turning Point a scris: „Cu inimile grele vă anunțăm că, astăzi, Charlie a plecat la răsplata sa eternă alături de Isus Cristos în Ceruri”.

Președintele Donald Trump a declarat, tot miercuri, că Kirk a fost ucis la eveniment, iar doi oficiali ai forțelor de ordine au confirmat pentru CNN că activistul de 31 de ani a murit.

Speakerul Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că moartea lui Kirk reprezintă „o mare durere”, descriindu-l pe activist drept „una dintre cele mai puternice voci conservatoare”. „Este o veste devastatoare. Ideea că violența politică a luat una dintre cele mai puternice voci de pe partea conservatoare este o mare durere. Charlie a fost un prieten apropiat și un confident. Ne va fi dor de el”, a spus Johnson.

Charlie Kirk a fost cofondator al Turning Point USA în 2012, la vârsta de 18 ani, și un susținător important al lui Donald Trump, implicându-se activ în mobilizarea tinerilor alegători pe campusuri și în biserici. Miercuri participa la primul eveniment din turul american „American Comeback Tour”, care includea și celebra secțiune „Prove Me Wrong Table”, destinată dezbaterii cu cei care nu erau de acord cu el.

Momentul împușcării a fost surprins pe video de participanți: Kirk răspundea la o întrebare când s-a auzit un foc, iar mulțimea a început să strige în timp ce activistul se apleca, atingându-se de gât.

Kirk era originar din Illinois, căsătorit cu Erika Frantzve din 2021 și avea doi copii mici.

(sursa: Mediafax)